Які новинки кіно у червні 2018 варто подивитися? Звичайно, у перший місяць літа хочеться побільше часу проводити на вулиці. Але що робити коли на екрани виходить стільки цікавих та довгоочікуваних фільмів? Звичайно ж хапати поп-корн, колу і йти до залу! Читайте кіноафішу кінотеатрів Києва від редакції сайту СТБ і ви дізнаєтеся, які новинки кіно вийдуть на екрани кінотеатрів в червні 2018.

Світ Юрського періоду 2

Жанр: фантастика, бойовик, пригоди

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 128 хвилин

П’ятий фільм із серії «Парк Юрського періоду». Після подій попередньої картини пройшло чотири роки. Жителі колишнього парку Юрського періоду, динозаври, вільно бродять по острову Нублар. Древній вулкан, що спав під островом багато років прокидається і загрожує всьому живому. Клер Дерінг, колишня менеджер парку розваг звертається до колишнього коханого Оуену Греді, аби разом врятувати динозаврів від зникнення.

Світ майбутнього

Жанр: фантастика

Країна, рік: США 2017

Тривалість: 90 хвилин

Постапокаліптичний світ. Юний герой вирішує покинути останній безпечний куточок на землі – Оазис, аби дістати ліки для своєї вмираючої матері. Він відправляється у подорож по повному небезпек похмурому світу Пустоші у компанії робота-охоронця. Весь шлях його переслідує підісланий убивця. У фільмі знялися кілька чудових акторів, наприклад Міла Йовович та Джеймс Франко.

8 подруг Оушена

Жанр: кримінал

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 110 хвилин

Деббі Оушен, сестра Денні Оушена достроково виходить із в’язниці. Усі п’ять років проведені за гратами вона розробляла план найбільшого пограбування. Вкрасти вона планує 150 мільйонів доларів у діамантовому намисті, яке належить актрисі Дафні Клюгер. У ньому вона повинна з’явиться на щорічному благодійному балу «Мет Гала» у Нью-Йорку. Аби здійснити пограбування Деббі кооперується із кращими представницями кримінального світу. Дивитися варто хоча б заради акторського складу. Де ще побачиш Сандру Буллок, Кейт Бланшетт, Хелену Бонем Картер, Ріанну та Енн Хетеуей в одному фільмі?

Суперсімейка 2

Жанр: сімейний, комедія, бойовик, пригоди

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 118 хвилин

Дія другого мультфільму починається у той момент, на якому закінчився перший. Родина намагається вести тихе та спокійне життя, не привертаючи до себе уваги. Багатий бізнесмен та шанувальник суперсімейки Уїнстон Девора мріє прославити їх на весь світ і організовує рекламну компанію. Небувалої популярності набирає мати сімейства місіс Еластика, її обличчя на всіх телеканалах та на бігбордах. Домашнє господарство і дітей бере на себе глава сім’ї Боб Парр, він же містер Винятковий. Ситуація ускладнюється і тим, що новий суперлиходій розробляє блискучий та небезпечний план і Суперсімейці доведеться знову працювати спільно аби врятувати світ.

Oscar Shorts 2018

Жанр: фестивальне кіно

Країна, рік: Франція, Угорщина, Швейцарія, Іспанія, 2018

5 кращих короткометражних фільмів за версією премії Оскар. Кожен із них пройшов шлях від локального журі у своїй країні до схвалення 5200 кіноакадеміками. У рамках Oscar Shorts 2018 ви зможете подивитися їх усі разом.

Програма:

Німе дитя (Великобританія)

Фільм розповідає про дівчинку, яка народилася глухою.

WATU WOTE: УСІ МИ (Німеччина, Кенія)

Протягом багатьох десятиліть Кенія піддавалася нападкам терористів, разом з цим росла напруженість і недовіра між мусульманами та християнами.

Мій племінник Еммет (США)

Двоє расистів хочуть вбити 14-річного хлопчика. На захист стає його 64-річний дядько Моз Райт.

Початкова школа Де-Калб (США)

Засновано на реальній історії про дзвінок у службу 911 під час інциденту зі стріляниною в школі.

11 годин (Австралія)

Божевільний пацієнт психіатра вважає, що насправді він – доктор.

В темряві

Жанр: трилер

Країна, рік: США 2017

Тривалість: 110 хвилин

Головна героїня фільму – сліпа піаністка Софі стає мимовільним свідком убивства. Крізь слух вона змогла повністю відтворити картину злочину і їй вперше стало страшно і не зрозуміло як жити далі. Прокручуючи у себе в голові почуте знов і знов Софі перейнялася благаннями жертви та вирішила помститися.

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