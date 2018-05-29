Діти змогли об’єднати все місто в бажанні виграти конкурс, призом в якому став концерт улюбленого гурту. 10 квітня Pianoбой презентував емоційний кліп на пісню “Все, що тебе не вбиває” – метафоричну історію про цькування (булінг) підлітка у школі. Відео стало вірусним у шкільному середовищі. Багато соціальних програм взяли його за основу своїх антибулінгових кампаній. Навіть зірки після виходу кліпу по-своєму підтримали тему флешмобом #всещотебеневбиває: про свої історії цькування розповіли Джамала, Євген Кошовий, Анна Завальська, Наталя Гаріпова, Фагот, Open Kids та інші.

«У процесі зйомок стихійно виникла ідея підтримати дітей та підлітків не тільки піснею та кліпом. Ми придумали подарувати концерт на останньому дзвонику тій школі, яка більше за всіх цього б хотіла – переможець мав набрати максимальну кількість коментарів під відео з назвою міста та номером школи від унікальних користувачів», – розповідає Дмитро Шуров.

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15 травня стало відомо, що переможець – школа №4 міста Стрий , яка стала найактивнішою серед понад 16 тисяч учнів інших шкіл України (до п’ятірки лідерів, окрім Стрия, увійшли дві школи Тернополя, Дніпра та Мукачево).

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Це означає, що учні настільки хотіли перемоги, що підключили не тільки родичів та друзів, а й багатьох випадкових мешканців міста Стрий. Діти показали Україні, як треба згуртовуватися заради досягнення мети.

Гурт Pianoбой вперше зіграв не лише у школі, а й о 10 ранку. І вперше виходив на сцену одразу після виконання державного гімну. Шуров та компанія отримали від учнів велику кількість чудових плакатів, малюнків та подарунків, серед яких – величезний торт у вигляді піаніно від 11-го класу, букет з цукерок та ціла стіна теплих та вдячних слів від батьків, які, до речі, теж емоційно танцювали весь концерт. А шкільна адміністрація пригостила команду Pianoбой смачним шкільним сніданком та обідом. Решта витрат на проведення концерту – транспорт, звук, сцена, персонал – взяв на себе гурт Pianoбой.

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