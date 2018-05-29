Олег Винник присвятить концерт пам’яті своєї матері

Український співак, кумир багатьох жінок Олег Винник втратив рідну людину. Померла 80-річна мама артиста.

«Мама завжди була веселою людиною, душею компанії, любила співати. Останнім часом вона сильно хворіла. Пару днів назад сказала мені: не переживай, мені вже краще, але мої дні підходять. А ще побажала, щоб я завжди був здоровий, щасливий і ніколи не відміняв жодного концерту у своєму житті. Тому сьогодні всі пісні я буду співати для своєї матері», – каже співак.

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Сьогоднішній концерт на Тернопільському міському стадіоні Олег Винник присвятить пам’яті своєї матері.

Артист додав, що дарувати щастя людям – це його ноша. І він із честю буде нести свій хрест.

Мама Олега Винника пішла в понеділок, 28 травня. Причина смерті поки не оголошується.

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Редакція сайту СТБ приносить свої співчуття артисту і його сім’ї.

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