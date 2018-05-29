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Телеканал СТБ / Григорій Решетник про поїздку на фінал «Холостяка»-2018: Дорогою до аеропорту синові викликали швидку

Григорій Решетник про поїздку на фінал «Холостяка»-2018: Дорогою до аеропорту синові викликали швидку

Телеканал СТБ

Ведучий романтичного реаліті «Холостяк»-8 Григорій Решетник розповів, як ледь не зірвалася їхня сімейна мандрівка на Балі. Читайте подробиці.

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Семья РешетникМинулої п’ятниці, 25.05.2018, відбувся довгоочікуваний фінал реаліті «Холостяк»-8 з Рожденом Анусі. Цього сезону про те, хто з дівчат стала його обраницею, головний герой розповів на острові Балі. За традицією сім’я ведучого проекту вирушила туди повним складом — тепер уже вчотирьох. Для Дмитрика Решетника це був перший тривалий переліт. І дався він йому нелегко.

— Свого часу Іванко теж вперше полетів так далеко саме на фінал «Холостяка», — згадує Григорій Решетник. — Це був острів Самуї. Тоді нам це далося набагато простіше. Напередодні вильоту на Балі Діма сильно захворів, три дні температурив. На свій страх і ризик ми вирішили летіти й запаслися великою аптечкою. В таксі, дорогою до аеропорту, Дмитрику стало недобре, і ми просто на Бориспільську трасу викликали йому швидку. Лікарі сказали нам приймати рішення — летіти чи не летіти. Поруч сидів Іванко, який раз у раз повторював: «Тату, мамо, полетіли на море». Знову-таки, на свій страх і ризик ми вирішили летіти.

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На щастя, щойно Решетники сіли у літак, малюкові стало набагато легше, а по прильоту на Балі від хвороби й зовсім не залишилося сліду.

— От і не вір після цього, що подорожі лікують, — каже Григорій. — А далі ми гуляли, веселилися, Дмитрик часто спілкувався з Рожденом, оскільки ми жили поруч, купався та насолоджувався життям. Тож не бійтеся подорожувати з дітьми. Іванко ось уже знову хоче полетіти кудись, бажано на Мальдіви. Туди ми поки навряд чи полетимо, але до моря цього літа точно вирушимо.

Григорий Решетник и Рожден Ануси