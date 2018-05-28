Гороскоп на тиждень з 28 травня по 4 червня 2018 року

Останні дні травня і початок літа обіцяють бути спекотними у всіх сенсах. Що приготували зірки саме вам, читайте в нашому гороскопі на тиждень з 28 травня по 4 червня.

Овен

Не поспішайте! Приймати рішення, робити висновки – взагалі, поспішати не варто: все може змінитися за мить. Тому будьте пильні, щоб не упустити момент для рішучих дій.

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Телець

Навколо вас – тисячі спокус. Зірки випробовують вас, тримайтеся! За яскравою обгорткою може виявитися порожнеча, робіть вибір усвідомлено.

Близнюки

Цього тижня ви отримаєте допомогу, звідки не чекали. Всі справи підуть на лад, якщо ви докладете до цього зусилля і – найголовніше – дуже захочете. Настає ваш час, хапайте удачу за хвіст!

Рак

У вашому болоті завелися чорти! Придивіться уважніше до оточення, хтось може підкласти вам свиню.

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Лев

Чекайте сюрпризів і приємних новин. Цей тиждень обіцяє бути дуже насиченим і цікавим.

Діва

На цьому тижні вашої уваги домагатимуться постійно: вдома, на роботі, навіть на вулиці. Зберігайте спокій і доброзичливість, і це принесе приємні плоди.

Терези

Зірки підготували для вас сюрприз: цього тижня приймати рішення буде простіше, ніж коли-небудь. Тож розслабтеся й отримуйте задоволення!

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Скорпіон

Ваші емоції занадто розгулялися, постарайтеся опанувати себе. Інакше ризикуєте втратити щось важливе, цінне. Намагайтеся більше бувати на свіжому повітрі.

Стрілець

Стрільцям цього тижня буде скрутно: вас неправильно розумітимуть, і це може зіпсувати все, що ви так довго готували. Не сумуйте, з усіма іноді трапляються неприємності. Зробіть собі щось приємне, більше гуляйте або проведіть час наодинці з собою.

Козеріг

Вас цього тижня переслідуватиме успіх у всьому. Чим не привід нарешті зробити те, що давно відкладали?

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Водолій

Зірки обіцяють Водоліям спокійний тиждень. Але не варто надто розслаблятися – це тільки перепочинок перед новими випробуваннями, тож запасайтеся силами і терпінням.

Риби

Цей тиждень Рибам бажано провести в колі сім’ї. Не варто планувати поїздки і подорожі, хіба що виїзд всією сім’єю. Постарайтеся зробити приємне домашнім, це не пройде непоміченим і принесе плоди в майбутньому.

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