Сьогодні на СТБ вийде дванадцятий випуск містичного реаліті «Битва екстрасенсів». Зовсім скоро глядачі дізнаються ім’я переможця! Трійку кращих – Євгенія Медовщикова, Феклу та Каїна Крамера – відділяють від довгоочікуваної події лічені випробування. Герої реаліті востаннє отримають можливість проявити свої здібності та завоювати глядацькі голоси.

Ясновидці традиційно зустрінуться з двома непростими випробуваннями. У першому екстрасенсам доведеться боротися в два етапи: спочатку з вісьмох запрошених героїв скласти пари і визначити, чим ці люди пов’язані… А потім знайти ту пару, в якій одна людина зобов’язана іншій власним життям! Найсильніші учасники 18 сезону по-справжньому здивують! Але чому Каїн Крамер вийде на знімальний майданчик з шампанським? Невже він так впевнений у своїй перемозі?

Також трійка фіналістів вирушить на розслідування, де спробує допомогти родині, в якій маленька дівчинка серйозно хворіє під час великих церковних свят! Причому це не звичайні застуди… Після того, як дівчинка впала в кому, вона не може ходити, а лікарям не вдається виявити ніяких хвороб. Лякає сім’ю і той факт, що старша дитина стверджує, ніби бачить в будинку покійну бабусю і безліч мертвих людей. Але невже покійна жінка влаштувала в будинку рідних кладовище? Відповіді на ці та інші питання вже сьогодні, о 19:00, на СТБ.

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