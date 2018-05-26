«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів в шістнадцятому випуску

Вже завтра, 27 травня, в ефір вийде 16 випуск «Один за всіх». Жителі села Андріяшівка на Сумщині випадково натрапили в покинутому будинку на страшну знахідку – мертве немовля. Новонароджена дівчинка була закутана в лахміття і захована на полиці столу. У дитини не було жодного шансу на порятунок: ганчірки не давали дихати, а пуповина взагалі не була перев’язана. Хто і чому так жорстоко повівся з малюком, належить з’ясувати Дмитру Карпачову в новому епізоді. Детальніше – в анонсі.

Шоковані сусіди викликали швидку, як тільки знайшли новонародженого. Ледве побачивши посиніле тіло дівчинки, лікарі зробили висновок, що вона мертва. Однак залишилося питання: народилася дитина вже бездиханною чи смерть настала пізніше?

В такому байдужому ставленні до немовля сусіди відразу ж запідозрили 32-річну Олену Ткаченко. Тепер обурені страшною подією, що сталася, жителі села з дня на день погрожують вчинити самосуд над горе-матір’ю, а вона впевнена, що ніякого покарання не заслуговує.

Як трапилося так, що за всі 9 місяців ніхто не помітив, що Олена вагітна? Хто батько дитини? А головне – чи народився малюк живим?

Дізнайтеся завтра о 21:20 в 16 випуску «Один за всіх» на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ