Випускний — довгоочікувана подія в житті школяра. І якщо хлопцям достатньо підібрати костюм, то дівчата до питання створення святкового образу ставляться дуже серйозно. Необхідно продумати кожну деталь. Особливу увагу варто приділити мейкапу. Який макіяж зробити на випускний 2018? Читайте в нашій статті, як підібрати мейкап на випускний 2018 для карих, зелених, сірих і блакитних очей.

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Головний тренд 2018 року — натуральність. Саме вона вигідно підкреслить юність і ніжність дівчини. Для такого макіяжу передбачається мінімальне використання косметики. Досить зробити рівний тон і нанести туш для вій.

Якщо ж ви любителька яскравого мейкапу, коли ж, як не на випускний, можна дозволити собі проекспериментувати? Але не забувайте, що макіяж на випускний має гармоніювати з сукнею. Погодьтеся, ніжна рожева сукня буде дивно виглядати з зухвалим smoky-eyes.

Щоб ваш макіяж на випускний був ідеальним, варто дотримуватися кількох правил:

Насамперед перед подією необхідно добре виспатися, адже приховати втому не допоможе жоден косметичний засіб. Шкіру слід підготувати з вечора: очищувальна маска і зволожувальний крем допоможуть вашій шкірі виглядати зранку свіжою і привабливо.

Використовувати потрібно тільки перевірену косметику хорошої якості. Ви ж не хочете, щоб свято зіпсувала раптова алергічна реакція на обличчі?

Експериментувати з образом краще заздалегідь. Як правило, макіяж, нанесений в поспіху, не виходить вдалим.

При виборі макіяжу не можна забувати «золоте правило» — акцент повинен бути на щось одне: або на очі, або на губи.

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При виборі мейкапу необхідно пам’ятати — кожному кольору очей підходять різні кольорові гами. Розглянемо варіанти макіяжу для дівчат з різним відтінком очей.

Макіяж для блакитних очей

Власниці блакитних очей асоціюються з чистотою та невинністю. Відповідно, щоб не зруйнувати образ, тіні варто обирати ніжних кольорів. Підійдуть сріблясті, ніжно-коричневі, золотисті, бірюзові або бузкові тони.

Якщо ж ви хочете яскравіший мейкап, сміливо робіть стрілки. Але не класичні, а темно-сірих тонів, злегка розтушовані. Це додасть погляду глибини.

Макіяж для зелених очей

Дівчатам із зеленими очима можна сміливо експериментувати з будь-якими теплими відтінками. Ідеально підійдуть темно-коричневі, сірі, коралові та золотисті.

Модні цього року кольорові підводки також чудово виглядають на зеленооких дівчатах, особливо фіолетові, червоні або смарагдові.

Макіяж для сірих очей

Якщо ж ви володарка сірих очей, вам не становитиме труднощів надати їм ефектності й виразності. Адже з сірими очима гармонійно виглядають майже усі кольори. Варто пам’ятати правило: холодні відтінки роблять такі очі сірішими, а теплі зроблять їх блакитнішими.

Ідеально виглядають персикові, пісочні й сріблясті тіні. Рекомендують також робити виразнішими брови та вії. Це допоможе підкреслити погляд.

Макіяж для карих очей

Дівчатам з карими очима пощастило найбільше — вони вважаються найвдалішими для вибору косметики.

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Однак під різні відтінки карих очей рекомендують підбирати свій, найбільш відповідний колір. Чорнооким дівчатам ідеально підійде smoky-eyes. Його можна зробити як в коричневих, так і в бордових або сливових відтінках.

Для світло-карих очей більше підійдуть золотисті чи зелені тіні.

У питанні вибору туші потрібно бути особливо уважними: бажано щоб вона була вугільно-чорною. Це додасть віям більшого об’єму. Для легкого макіяжу досить підібрати помаду ніжного відтінку, підійде персикова, або нюдова.

Сподіваємося, наша добірка й поради допомогли вам визначитися, який же макіяж зробити на випускний 2018!

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