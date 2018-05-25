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Телеканал СТБ / Павло Костіцин записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Павло Костіцин записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Телеканал СТБ

Павло Костіцин, ведучий проекту «Битва екстрасенсів», звернувся за допомогою до Надії Матвєєвої. Павло просто обожнює ягоди: у нього навіть є старовинна кулінарна книга, де дуже багато рецептів страв із ягід. Але насправді ведучому вже дуже набридли банальні пиріжки і вареники, до того ж ягідних консервацій у будинку вистачає. Тому Павло хоче, щоб експерти «Все буде смачно» поділилися з ним оригінальними рецептами страв із ягід.

Video: Павло Костіцин записав відеозвернення до Надії Матвєєвої

Павло Костіцин звернувся за допомогою до Надії Матвєєвої. Павло хоче, щоб експерти Все буде смачно поділилися з ним оригінальними рецептами страв із ягід.

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