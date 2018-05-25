Що означає цей день у християнському світі? Чому Свята Трійця вважається великим святом? Читайте наш матеріал!

Свято Святої Трійці символізує відкриття Богом своєї триєдиної сутності. Раніше віруючі знали тільки Бога-Отця та Бога-Сина – Ісуса Христа. А на 50-й день після Великодня всі апостоли з Божою Матір’ю й іншим віруючими молилися в одній світлиці. Раптом із неба пролунав шум, після чого над кожним із учнів Христа виникли язики полум’я – саме так явив себе апостолам Святий Дух, третя іпостась Триєдиного Бога.

Святий Дух дав апостолам вміння говорити на мовах, яких вони раніше не знали, і за допомогою цього дару вони змогли проповідувати християнське вчення серед різних народів.

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Що означає Свята Трійця (суть догмату)?

Згідно догмату про Святу Трійцю, який є центральним у багатьох християнських церквах:

Бог Отець – ні від кого не народжується і ні від кого не виходить.

Бог Син – предвічно народжується від Бога Отця.

Бог Святий Дух – предвічно виходить від Бога Отця.

Всі три особи (сутності) Трійці існують в єдності. Ця єдність творить світ, промишляє про нього й освячує його.

У зв’язку з цим зрозуміло, що це свято дійсно важливе у християнській вірі. Трійця 2018 буде широко відзначатися в православних церквах. Всі віруючі в цей день обов’язково відвідують храми і церкви з самого ранку, а після служби здійснюють святковий обід.

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