Чого очікувати від 12 випуску «Світами за скарбами»

26 травня у 12 епізоді тревел-шоу «Світами за скарбами» пари стануть ближчими до кладу. Деякі учасники будуть з останніх сил виконувати завдання, а хтось здивує своєю винахідливістю. Чим ще вразить 12 випуск «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі.

На проекті тепер залишилося 3 пари. Це означає тільки одне – фінал і визначення переможця не за горами!

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Хоч скарб тепер не такий далекий, як раніше, дістати його все одно непросто. Завдання із кожним днем ​​стають все більш складними.

У 12 епізоді «Світами за скарбами» пари продовжать знайомитися із в’єтнамськими звичаями і побутом. Традиційна рибалка, незвичні запахи в’єтнамських вулиць і дивовижні страви – це і багато іншого чекає учасників у новому епізоді.

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Як все відбуватиметься, зможете дізнатися у 12 випуску «Світами за скарбами» вже в суботу, 26 травня, о 23:15 на СТБ.

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