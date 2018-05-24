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Телеканал СТБ / Прості та смачні бутерброди: рецепти з фото

Прості та смачні бутерброди: рецепти з фото

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Час відпочинку на свіжому повітрі в самому розпалі! Аби теплі деньки запам’яталися по-справжньому смачним пікніком, потрібно крім традиційного шашлику порадувати себе на природі оригінальними і простими в приготуванні бутербродами. Беріть на озброєння рецепти бутербродів з фото!

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Англійський бутерброд

Fresh Homemade BLT Sandwich

Складові:

  • 4 скибочки хліба
  • 1 куряче філе
  • 2–3 гілочки чебрецю
  • 1 ст. л. оливкової олії
  • 1 зубчик часнику
  • 100 г тонко нарізаного бекону
  • 1 помідор
  • кілька листів салату
  • 2–3 ч. л. натурального йогурту
  • 1 ч. л. гірчиці
  • 1/4 ч. л. меленого чорного перцю
  • 1/4 ч. л. морської солі
  • 2–3 маринованих огірка

Приготування:

  1. Куряче м’ясо відбити. Потім посолити, поперчити, посипати листям чебрецю, скропити оливковою олією і викласти зверху подрібнений часник. Скласти філе навпіл і дати йому замаринуватися.
  2. Обсмажити бекон з двох сторін до золотистого кольору. Перекласти на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки жиру.
  3. На сковороду, де смажився бекон, викласти куряче філе і смажити по 4–5 хв з кожної сторони. Злегка остудити і нарізати довгими смужками.
  4. Для заправки з’єднати йогурт і гірчицю, посолити, поперчити і перемішати.
  5. Помідори і огірки нарізати кружечками.
  6. Хліб злегка підрум’янити на сковороді і змастити частиною заправки. На дві скибочки викласти листя салату, помідор, курку, бекон і огірки. Полити другою половиною заправки і накрити тостами, що залишилися.

Банановий бутерброд

Peanut butter toast with banana slices and flax seeds

Складові:

  • 2 скибочки цельнозернового хліба
  • 3 ст. л. арахісової пасти
  • 1 банан
  • насіння льону для прикраси

Приготування:

  1. Скибочки хліба підсмажити. Банан нарізати кружечками.
  2. Тости змастити арахісовою пастою. Зверху викласти банан і посипати насінням льону.

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Східний бутерброд

Chicken sandwich panini

Складові:

  • 1 невелика булка
  • 1 цибулина
  • 1 варена куряча грудка
  • 1/2 ч. л. пасти каррі
  • 1 ст. л. томатної пасти
  • 4 гілочки кінзи
  • 100 г абрикосів у власному соку (без цукру)
  • 2 ст. л. натурального йогурту
  • 1 помідор
  • 1/4 банки оливок без кісточок
  • 1/4 консервованої кукурудзи в качанах
  • листя салату
  • 2 ст. л. натурального йогурту
  • 1 ст. л. оливкової олії

Приготування:

  1. Цибулю почистити, дрібно порубати і обсмажити на оливковій олії до прозорості.
  2. Курку дрібно нарізати і перекласти в сковороду до цибулі. Додати каррі, томатну пасту і рубану кінзу. Перемішати і продовжувати готувати на повільному вогні.
  3. Абрикоси в блендері збити в пюре разом з йогуртом. Змішати масу з куркою і цибулею.
  4. Помідори нарізати кружечками. Булку розрізати уздовж навпіл. На одну половину викласти начинку, помідори, оливки, кукурудзу і листя салату. Накрити другою половиною хліба.

Бутерброд з гороховим пюре і авокадо

Hummus avocado sandwiches on a wooden board

Складові:

  • 3 скибочки житнього хліба
  • 100 г приготованого горохового пюре
  • 1 авокадо
  • 1 ч. л. лимонного соку
  • кунжут

Приготування:

  1. Авокадо почистити і нарізати скибочками.
  2. Злегка підсмажити хліб і змастити його гороховим пюре. Викласти зверху авокадо, скропити соком лимона і посипати кунжутом.

Бутерброд з яйцем

Vegetarian egg sandwich with fresh salad on the plate tabletop

Складові:

  • 4 скибочки хліба
  • 2 яйця
  • 1 помідор
  • 1 огірок
  • листя салату
  • 1/2 ч. л. вершкового масла
  • оливкова олія для смаження
  • сіль

Приготування:

  1. Огірок і помідор нарізати кружечками.
  2. Хліб підсушити в тостері або в духовці. Злегка остудити і змастити вершковим маслом.
  3. Розігріти сковороду з рослинною олією і підсмажити яйця. Посолити і зняти з вогню.
  4. На скибочки хліба викласти листя салату, шматочки овочів і яєчню. Накрити хлібом.

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