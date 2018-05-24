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Телеканал СТБ / Марина Боржемская-Узелкова розповіла, як залишатися у формі після пологів

Марина Боржемская-Узелкова розповіла, як залишатися у формі після пологів

Телеканал СТБ

У межах виставки «Я соромлюсь свого тіла» тренер проекту «Зважені та щасливі» Марина Боржемська-Узелкова розповіла, як залишатися у формі після пологів. Що можна робити, а що ні, як харчуватися і головне – як полюбити себе нову. Багато корисних порад від Марини читайте в матеріалі та дивіться у відео.Вяп«Одного разу вранці під час вагітності я подивилася у дзеркало і розплакалася. Ось цей живіт і стегна … До народження Роберта у мене була ідеальна фігура. Не допомагали слова Слави, про те, що він мене любить будь-якою і я все одно гарна. Мені здавалося, що він тільки гірше робить», – почала розповідь Марина.

Тренер «Зважені та щасливі» відзначила, що найважчий період – після пологів. Кожна жінка стикалася з післяпологовою депресією. Вона є у всіх. Просто може бути в більш легкій формі, а може бути і у тяжкій.

«Треба розуміти, що коли ти народжуєш дитину, твоє тіло змінюється. І ці дев’ять місяців захоплення закінчуються. Ти дивишся в дзеркало і реально ненавидиш своє тіло. Але це не привід засмучуватися, адже все можна змінити. Через місяць ти можеш піти в спортзал і почати займатися. Якщо був кесарів – то через чотири місяці, але треба сказати тренеру про це», – додала Марина.

«Не можна при кесаревому розтині робити присідання і качати прес. Це заборонено. Все інше можна. Коли все зажило, і лікар дав добро – починайте займатися повноцінно, збільшуючи навантаження поступово. Якщо у вас болить прес під час вправи, це нормально. З’являються спайки за цей період. І якраз дуже складно позбутися цього відчуття, тому що є страх нашкодити. За 4 місяці дуже добре затягуються шви», – каже тренер.

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Ідеальний варіант, коли всі ці процеси підтримуються масажами. Якщо у вас немає можливості залишити малюка навіть на годину або не дозволяють фінанси, робіть масаж вдома самостійно, але тільки з натуральними маслами. Не варто витрачатися на дорогі креми, від них далеко не завжди є ефект.

Марина також торкнулась теми харчування. На думку тренера, після пологів не варто собі відмовляти в усьому, адже саме це може погано позначитися на здоров’ї малечі.

«Дівчата, які народжували за кордоном, розповідали, що після пологів їм приносили тацю їжі – апельсиновий фреш, помідори, бутерброди і багато того, що у нас прийнято забороняти, щоб у дитини не було висипу. А тепер задумайтесь. Всю вагітність ви це їли, а потім різко перестали. Чому у дітей відбуваються всі ці болі в животі. Тому що ви забрали у них нормальну їжу. Ніхто не говорить, що треба їсти це у великих кількостях, але якусь помідорку можна приєднати до харчування або ті ж цитрусові», – зазначила Марина Боржемская-Узелкова.

Заінтриговані? Ще більше цікавої інформації у відео:

Video: Марина Боржемская-Узелкова розповіла, як залишатися у формі після пологів

Тренер проекту Зважені та щасливі Марина Боржемська-Узелкова розповіла, як залишатися у формі після пологів. Що можна робити, а що не можна, як харчуватися і головне - як полюбити себе нову.

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