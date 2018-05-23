В Україні є величезна кількість людей, які не тільки хочуть змінити країну на краще, а й знають, як це зробити. Проект «Нові лідери» саме для таких громадян – креативних, амбіційних, з чистою репутацією до вирішення проблем державного рівня. У ньому взяла участь Ірина Заславець, журналіст «Вікна-новини» на каналі СТБ. Мета її проекту – рятувати українців в Україні, створивши дієву систему трансплантації органів.

«Щодня ми можемо рятувати ДЕВ’ЯТЬ людських життів, а в рік понад ТРИ ТИСЯЧІ. Усі вони поки помирають, бо у своїй рідній країні не мають жодних шансів отримати донорський орган.

Кількість загиблих лише у ДТП щороку – близько трьох тисяч. Це потенційні донори і шанси вижити тим трьом тисячам. Кожен з них може врятувати п’ять-сім життів, але поки їх ми закопуємо в землю. І це в той час, як на порятунок одиниць держава платить іншим країнам мільярди гривень. Інвестувати в іноземну медицину, а не в свою – в корені неправильно. Це треба терміново змінювати», – йдеться у програмі Ірини.

Ирина работает у «Вікна-новини» с 2013 года. Последние два занимается вопросом трансплантологии. Журналистка побывала в Индии и Беларуси, двух основных странах, где спасают украинцев. В Украине есть врачи, которые хотят и могут делать пересадки, поэтому воплотить в жизнь ее проект более чем реально.

«За два останні роки померло більше десяти героїв моїх сюжетів, я знаю їхній біль, бо сама була на їхньому місці, коли 9 років тому захворіла на рак і не мала жодних шансів на порятунок в Україні. На трансплантацію кісткового мозку в Німеччині всією країною мені збирали 100 тисяч євро. Мені пощастило: я вижила і тепер хочу, аби виживали і всі інші. Трансплантологія – це моя особиста історія і я буду за неї боротися», – поділилася особистою історією Ірина.

Проголосувати за проект Ірини Заславець ви можете у розділі «Учасники» сайту «Нові лідери».

