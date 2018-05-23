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Телеканал СТБ / Зелений борщ: рецепт зі щавлем

Зелений борщ: рецепт зі щавлем

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Зелений борщ зі щавлем – це страва, яка у кожного асоціюється з настанням тепла. У ньому зібрано все, що нагадує про швидке наближення літа, – молоді свіжі овочі, багато зелені, і, звичайно ж, щавель. І хоча його часто замінюють шпинатом, в класичній версії зеленого борщу, головний компонент – молодий, щойно зірваний з грядки щавель! Як приготувати зелений борщ зі щавлем – читайте в матеріалі.

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Складові:

  • м’ясо або птиця – 500г
  • перець горошком – 4-5 шт
  • картопля – 2-3 шт
  • цибуля – 1 шт
  • лавровий лист – 2-3 шт
  • кріп, петрушка – кілька гілочок
  • яйця – 2 шт (або 5-6 перепелиних)
  • морква – 1 шт
  • щавель – великий пучок
  • вершкова або рослинна олія
  • цибуля зелена
  • сіль, перець – за смаком

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Спосіб приготування:

  1. Приготування слід почати з бульйону. М’ясо промийте та наріжте маленькими шматочками. Залийте 2-3 літрами води й поставте на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки і кілька горошин перцю. Варити слід 30-40 хвилин, обов’язково знімаючи піну.
  2. Коли бульйон буде готовий, спершу очистіть, а потім наріжте картоплю. Після, додайте його в м’ясний бульйон і варіть ще 10 хвилин.
  3. Далі добре очистіть і крупно натріть моркву. Наріжте цибулю. Розігрійте сковороду невеликою кількістю рослинного масла
  4. Обсмажте нарізану цибулю та додайте натерту моркву. Протушкуйте кілька хвилин, а потім додайте овочі в бульйон.
  5. Відваріть яйця круто (10-15 хвилин), після чого відразу залийте їх холодною водою. Очистіть їх від шкаралупи і наріжте.
  6. Найважливіший інгредієнт – щавель, ретельно промийте і подрібніть.
  7. Наріжте кріп, петрушку і зелену цибулю.
  8. Щавель і всю зелень додайте в борщ. Перемішайте та варіть декілька хвилин додавши перець і сіль за смаком.
  9. В самому кінці додайте нарізані яйця, вимкніть вогонь і накрийте кришкою. Дайте зеленому борщу зі щавлем настоятися 20 хвилин.

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