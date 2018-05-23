Зелений борщ зі щавлем – це страва, яка у кожного асоціюється з настанням тепла. У ньому зібрано все, що нагадує про швидке наближення літа, – молоді свіжі овочі, багато зелені, і, звичайно ж, щавель. І хоча його часто замінюють шпинатом, в класичній версії зеленого борщу, головний компонент – молодий, щойно зірваний з грядки щавель! Як приготувати зелений борщ зі щавлем – читайте в матеріалі.
Складові:
- м’ясо або птиця – 500г
- перець горошком – 4-5 шт
- картопля – 2-3 шт
- цибуля – 1 шт
- лавровий лист – 2-3 шт
- кріп, петрушка – кілька гілочок
- яйця – 2 шт (або 5-6 перепелиних)
- морква – 1 шт
- щавель – великий пучок
- вершкова або рослинна олія
- цибуля зелена
- сіль, перець – за смаком
Спосіб приготування:
- Приготування слід почати з бульйону. М’ясо промийте та наріжте маленькими шматочками. Залийте 2-3 літрами води й поставте на невеликий вогонь. Коли вода почне кипіти, додайте два лаврові листки і кілька горошин перцю. Варити слід 30-40 хвилин, обов’язково знімаючи піну.
- Коли бульйон буде готовий, спершу очистіть, а потім наріжте картоплю. Після, додайте його в м’ясний бульйон і варіть ще 10 хвилин.
- Далі добре очистіть і крупно натріть моркву. Наріжте цибулю. Розігрійте сковороду невеликою кількістю рослинного масла
- Обсмажте нарізану цибулю та додайте натерту моркву. Протушкуйте кілька хвилин, а потім додайте овочі в бульйон.
- Відваріть яйця круто (10-15 хвилин), після чого відразу залийте їх холодною водою. Очистіть їх від шкаралупи і наріжте.
- Найважливіший інгредієнт – щавель, ретельно промийте і подрібніть.
- Наріжте кріп, петрушку і зелену цибулю.
- Щавель і всю зелень додайте в борщ. Перемішайте та варіть декілька хвилин додавши перець і сіль за смаком.
- В самому кінці додайте нарізані яйця, вимкніть вогонь і накрийте кришкою. Дайте зеленому борщу зі щавлем настоятися 20 хвилин.
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