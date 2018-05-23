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Телеканал СТБ / «Я соромлюсь свого тіла»-5: що за паразити оселилися під шкірою дівчини?

«Я соромлюсь свого тіла»-5: що за паразити оселилися під шкірою дівчини?

Телеканал СТБ

Уже завтра, 24 травня, на телеканалі СТБ вийде 17 випуск медичного проекту «Я соромлюсь свого тіла»-5. Передостанній епізод п’ятого сезону буде присвячений надзвичайно складним пацієнтам, лікування яких триває вже не один рік. Але побачать глядачі і нових героїв. І масштаби їх проблем просто вражають! Докладніше – в матеріалі.

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Зокрема, Олег Гілецький. Самітник, безпритульний, львівський жебрак. Він потрапив на прийом до Катерини Безвершенко завдяки великому розголосу в соцмережі. Чоловіка на вулиці зустріла львівська волонтерка. Зупинила, сфотографувала. Та виклала пост про допомогу чоловікові. Лікарі «Я соромлюсь свого тіла», як і тисячі інших людей, вирішили відгукнутися на це прохання. Олега обстежать, аби з’ясувати, як можливо позбавити його вади – величезної пухлини на обличчі. Та допомогти виявиться йому не так вже легко. Передусім тому, що у дорослого чоловіка панічний страх перед лікарями. Адже лікарня для нього – з моменту смерті в ній від раку його мами – місце, де помирають. Чи вдасться допомогти у біді тому, хто понад усе боїться лікуватися – дізнайтеся завтра.

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Ще одна нова пацієнтка Каті – Юлія Байбакова. Її хвороба з далеких екзотичних країв – Карибських островів. Щось там, під час Юліної відпустки, вкусило дівчину за ногу, а потім і оселилося в ній. Буквально прогризаючи там ходи. І тепер лікарям належить розібратися, що ж за «чужий» знайшов прихисток в тілі Юлі.

Нова пацієнтка буде і в Людмили Шупенюк. Це маленька дівчинка із недитячою проблемою. Бо в Кароліни Сердюк, попри її маленький вік, почали рости груди. І це може бути ознакою надзвичайно серйозних захворювань. Та чи треба бити на сполох? У новому епізоді «Я соромлюсь свого тіла» знайдуть відповіді на всі питання мами маленької Каролінки.

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Продовжать свою боротьбу за щасливе і здорове майбутнє давні та дуже складні пацієнти – Слава Грицаєнко, чиє обличчя понівечене гемангіомою, Світлана Дроздова, яка звернулася торік через те, що поступово перетворювалася на чоловіка, та Ірина Квасюк, дівчина, що страждає через те, що в неї росте борода.

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І, авжеж, експеримент. Надзвичайно корисний напередодні часу відпусток. Чи знаєте ви, що можна привезти із собою разом із магнітиками та враженнями з екзотичних країн? Катерина Безвершенко знає точно. І розповість все, аби вам вдалося уникнути цих живих «сюрпризів» з теплих країн. А потім наші лікарі віддадуть власні тіла на поталу науці! І все це заради того, аби покусали їх та не вкусили вас… Комарі під час відпочинку на природі!

Дивіться 17 випуск «Я соромлюсь свого тіла» завтра о 20:00 на телеканалі СТБ!

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