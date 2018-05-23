Уже найближчої неділі, 27 травня, відбудеться велике християнське свято – День Святої Трійці 2018. Ми вже розповіли вам, що можна и не можна робити цього дня, сьогодні ж поспішаємо розповісти, які звичаї й традиції Святої Трійці.

У православній традиції свято Трійці відзначається на 50-й день після Великодня. Як і кожен пам’ятний день, Трійця несе особливе значення, звичаї і традиції. Що ж заведено робити напередодні свята?

Підготовку до Дня Святої Трійці господині починають заздалегідь, адже потрібно навести лад у будинку та на дворі. Після генерального прибирання з давніх часів і до сьогодення дівчата приймалися за прикрашання будинку зеленню. До речі, 3 дні до Трійці, а також 3 дні після свята називаються Зеленим тижнем. Кожен будинок прикрашається рослинами, гілками дерев, пахучими травами й ароматними квітами. Найчастіше для прикраси будинку використовуються гілки горобини, берези, клена; м’ята, меліса та інші трави. Вважається, що рослини символізують достаток, гарний урожай, здоров’я, тривалість життя, а також захищають будинок від впливу злих сил.

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У День Святої Трійці вся сім’я поспішала на церковну службу. У храм також збирали букети з трав, які ставали оберегом будинку на майбутній рік.

Свята Трійця завжди була гарним приводом побачитися з рідними і близькими, влаштувавши святковий обід зі смачними стравами. Більш того, цього дня близькі дарували один одному приємні подарунки.

Давні повір’я свідчать, що на Трійцю прокидаються русалки і водяні. Для того щоб відлякати міфічних істот, уздовж берега водойм розпалювали багаття, водили хороводи і співали пісні. Крім цього, вечірні святкові гуляння давали можливість молодим людям придивитися один до одного і познайомитися.

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Трійця 2018 – це чудовий привід для кожного з нас зустрітися з друзями і рідними, тим більше, що наступний день після свята – один з додаткових вихідних травня.

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