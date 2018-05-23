Весілля – одна з найважливіших подій у житті кожної дівчини. У цей день наречена перетворюється на принцесу. Ми підготували добірку цікавих ідей макіяжу для найголовнішого свята. Подробиці – в матеріалі.

Перш за все, макіяж потрібно підбирати за індивідуальними особливостями і перевагами нареченої. Кожна дівчина прагне бути в тренді. Саме тому часто майбутні дружинии переходять межу з красками. Щоб такого не сталося, краще придивляйтеся до себе, а не до обкладинок глянцевих журналів. Безпрограшним варіантом завжди залишається легкий макіяж, який підійде майже кожній нареченій.

Читайте також: Останній дзвоник 2018: ідеї манікюру у фото

Пам’ятайте, що ваше обличчя має гармонійно поєднуватися з усім образом. Підбирайте косметику в тон сукні та аксесуарів, щоб не робити образ занадто строкатим. Під мереживне плаття підійдуть персикові і подібні до нього відтінки.

А якщо ви темноволоса власниця яскравих блакитних очей, зробіть акцент на верхній частині обличчя. Підкрасьте брови і виділіть вії. Тон залиште максимально натуральним, трохи прикрасьте губи помадою неяскравого відтінку. Волосся можна трохи підняти.

Читайте також: Макіяж 2018: основні тенденції року

Ніжно-рожева або інша нюдова помада з тінями фіолетового відтінку чудово підійде світловолосим нареченим. Можна доповнити образ масивними, але не дуже яскравими сережками.

Злегка засмаглим дівчатам і власницям русявого волосся рекомендуємо скористатися бронзатором. Він зробить ваш образ ще більш святковим і додасть акценту красивій шкірі.

Читайте також: Випускний у 2018 році: який макіяж вибрати

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.