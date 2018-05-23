Куди піти на вихідних 26-28 травня 2018 року

Зовсім скоро настане літо, а тому потрібно як слід попрощатися із весною. Куди краще піти і де найцікавіші заходи, знає редакція сайту СТБ. Ми розповімо, куди піти в Києві на вихідних 26-28 травня. Подробиці – в матеріалі.
Kyiv Art Fair
Комплекс Торонто Київ
23-27 травня
У Києві стартує третій міжнародний фестиваль мистецтва. У кількох культурних закладах гості зможуть насолодитися творчістю різних стилів і напрямків. Головною точкою фестивалю стане Комплекс Торонто Київ. Там також передбачені різноманітні лекції, майстер-класи та багато іншого.
Ціна: 50-200 грн.
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Фестиваль чемпіонів
Хрещатик
З 24 травня
На головній вулиці Києва обладнають фан-зону для любителів футболу. Потрапити туди може кожен охочий абсолютно безкоштовно. Там ви поринете в справжню футбольну атмосферу і насолодитеся цікавими конкурсами. Відзначимо, що на заході у відвідувачів буде можливість виграти квиток на фінальну гру між «Реалом» і «Ліверпулем».
Безкоштовно
Кураж Night Market India
Кураж базар
25-28 травня
Якщо ви знаєте, що таке «бінді», вам точно сюди! А якщо ні – тим більше! На цьому заході зберуться всі охочі відчути на собі особливості індійської культури. Ви зможете вдосталь потанцювати, покуштувати смачні страви з карі і просто розслабитися у доброзичливій атмосфері. Також усі охочі зможуть приміряти сарі, на заході їх можна буде взяти напрокат.
Ціна: 100-130 грн.
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Фестиваль екзотичних масажів
Галерея «Лавра»
26 травня
Мабуть, це одне з найбажаніших заходів весни. Тут буде близько 50 видів масажів, які кожен відвідувач зможе випробувати на собі. Ну хіба це не мрія? Також тут пройдуть лекції і майстер-класи з різноманітних методик масажу. Крім того, на заході будуть діяти фудкорти.
Ціна: 270-320 грн.
Тренінг «Толерантність і недискримінація»
Київська школа прав людини та демократії
28 травня
Тренінг буде цікавий широкій аудиторії, тому що орієнтований і на тих, хто стикався із дискримінацією або вивчає її, і на тих, хто цікавиться темою уперше. На заході будуть говорити про проблемні і досить спірні ситуації, по поличках розкладуть права кожної людини. Ви дізнаєтеся, як можна захистити себе від дискримінації.
Безкоштовно. Реєстрація до 25 травня: goo.gl/forms/skSBsStnjkS6YBAs1