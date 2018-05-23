Ми вже розповідали, які зачіски будуть модними для власниць довгих локонів і короткострижених дівчат. А яку ж укладку зробити на таке важливе свято, як останній дзвоник? Stb.ua приготував для вас варіанти гарних і простих зачісок на останній дзвоник на довге, середнє і коротке волосся.

Зачіски на останній дзвоник у 2018 році не повинні бути складними і надто прикрашеними, адже урочиста лінійка зазвичай починається рано, і просто не буде часу на виконання. З іншого боку, вони мають бути стійкими, оскільки свято відбувається на вулиці, і може бути волого або вітряно.

Зачіски на останній дзвоник на коротке волосся

Якщо у дівчинки коротка стрижка, це не означає, що не вдасться зробити красиву зачіску. Саме той випадок, коли можна собі дозволити цікаво зафіксувати волосся, додавши незвичного об’єму. Збільшити його можна, зробивши начісування спеціальним гребінцем, а можна трохи підкрутити біля самого кореня. Тільки стежте за температурою плойки: не більше 190 °С, а якщо волосся дуже тонке (або дитяче), від 130 °С до 170 °С – врахуйте це, коли робитимете зачіску і молодшій сестрі!

Бантики зав’язати навряд чи вийде, але прикріпити красиву заколку з білою або світлою квіткою можна. Щоб великий аксесуар не виглядав інорідно, волосся краще завити.

Зачіски на останній дзвоник на середнє волосся

На середньому волоссі вже можна займатися всілякими плетіннями. Коса – це досить ошатно і строго водночас, тож подібні зачіски чудово поєднуватимуться зі шкільною формою.

Спробуйте зачіску «рибка». Вона нагадує відому всім косичку «колосок». Відокремлюйте з різних боків тонкі прядки та міняйте їх місцями. Заколюйте невидимками.

Також спробуйте французькі та боксерські коси, або віночок, у які можна вплести стрічки.

Можна зробити і маленький пучок, прикрашений косами: зачешіть укладене легкими хвилями волосся назад, закріпіть тонкою гумкою, зробіть пучок. Скоріш за все, у вас залишаться пасма, які не будуть вплетені в нього. Заплетіть їх у коси і приколіть до пучка.

Читайте також: Макіяж на останній дзвінок – 5 варіантів для дівчат

Зачіски на останній дзвоник на довге волосся

Ідеальними будуть зачіски на останній дзвінок з бантами. Але прості два хвости – то занадто нудно, тим паче, зазвичай вони дуже плутаються на вітрі. Тож краще прикрасити бантом косу.

Бантик можна зробити і з власного волосся. Ось інструкція, як зробити трояндочку.

Розчешіть волосся. Виберіть два пасма за вухами. Розділіть решту волосся на три частини, як для коси. Заправте пасма, взяті за вухами, між першим і третім пасмом. Скріпіть гумкою, сплетіть кіску до кінця волосся. Закріпіть гумкою, розпушіть прядки і скрутіть навколо першої гумки. Зафіксуйте шпильками або невидимками. Романтичний образ готовий.

Пам’ятайте про те, що крім бантів актуальні вінки зі штучних квітів, які прикрасять будь-яку косу. А ось прикраси з кришталю, металу, зі стразами ліпше залиште для випускного вечора.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ