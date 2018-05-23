23 травня – Всесвітній день черепахи. Уже багато років поспіль цього дня активісти та екологи земної кулі проводять святкування, які привертають увагу до проблеми зникнення цих дивовижних тварин.

Вперше Всесвітній день черепахи відзначили у 2000 році. Це свято виникло завдяки Американському суспільству порятунку черепах. Організація створена у 1990 році для збереження популяції плазунів у Малібу. У цьому районі вони наражалися на небезпеку і без допомоги волонтерів черепахи гинули щодня.

Однак проблема зникнення особин хвилювала не тільки американців. Протягом багатьох років черепахи страждають через забруднені водойми, гинуть через сміття та поліетилен. Крім того, до цих пір у деяких азіатських країнах м’ясо цих тварин – делікатес, а з панцира виготовляють предмети побуту. Сотні людей виловлюють рідкісних черепашок заради наживи. Їх продають у ресторани або торговцям.

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Крім людського фактора, зберігається тенденція зникнення плазунів. Справа в тому, що виживають далеко не всі новонароджені черепашата. Згідно з підрахунками вчених, з 1000 продовжити рід зможуть тільки півдюжини. А статевої зрілості ці тварини досягають у 30 років.

Очевидно, що милі черепашки потребують допомоги людини. Тому щорічно 23 травня люди привертають увагу громадськості до цих плазунів, влаштовуючи святкування Всесвітнього дня черепахи. Активісти вбираються у яскраві костюми черепах, обіграють проблеми популяції у сценках і танцюють танець черепах.

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STB.UA знає цікаві факти про цих тварин.

Черепахи існують протягом 220 мільйонів років! Вони бувають 230 видів, згрупованих в 12 сімейств і 5 підрядів. Живуть черепашки, як на суші, так і у воді.

Найбільша черепаха, яка коли-небудь жила на Землі – це 4-метрова черепаха архелон. Її вага становила 2 тонни.

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За весь час історії зовнішній вигляд черепах практично не змінився.

Поширений міф про черепах – повільність – але не правда. Водні черепахи переміщаються досить швидко, а от швидкість сухопутних залежить від температури навколишнього середовища.

Дивно, але не всі види черепах мають твердий панцир. Наприклад, він відсутній у сімейства м’якотілих черепах.

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