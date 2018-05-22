Герой «Холостяк»-2018 Рожден Анусі виступить з великим сольним концертом у Києві. Приходь 10 червня в Зелений театр і насолоджуйся музикою найромантичнішого співака України!

Дивитися онлайн Холостяк 8 випуск 11 від 18.05.2018

Три причини піти на концерт:

Пісні про кохання від найбажанішого холостяка країни; Провести літній недільний вечір у чудовій компанії під відкритим небом на схилах Дніпра; Заспівати всім разом «Знаешь», «Пустяк» та «Saturn».

Найпопулярніший холостяк країни, герой реаліті-шоу, співак, саундпродюсер і фіналіст відбору на Євробачення 2017 — Rozhden виступить 10 червня в Зеленому театрі. Це буде перший виступ артиста по завершенню зйомок найрейтинговішого шоу країни «Холостяк»-8.

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Рожден Анусі вже давно завоював славу найромантичнішого співака України. Його пісні запам’ятовуються чуттєвими мелодіями й текстами, які зачіпають найглибші струни душі. Він підкуповує своєю щирістю та чистотою, зачаровує посмішкою й томним поглядом.

Його порівнюють з Бруно Марсом, Семом Смітом і великою частиною соул-співаків СНД, однак фірмовий вокал і нетривіальні аранжування — візитна картка співака, яка робить його ні на кого не схожим.

Не пропусти великий літній концерт Rozhden у Зеленому театрі!

10 червня, 20:00

Зелений Театр, Паркова дорога, 2

Квитки: http://bit.ly/2kd38Jh