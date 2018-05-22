2018 року останній дзвоник в Україні відзначатиметься в останню п’ятницю травня, 25 числа. Поки школярі молодшого віку готуються до літніх канікул, випускники сумують, адже безтурботні шкільні роки минули і настав момент зробити крок у доросле життя. Як віддячити вчителю, який стільки років був поруч і підтримував у складну хвилину? Квіти зів’януть, цукерки закінчаться, але теплі слова в листівці назавжди залишаться в серці педагога. Які вірші слід прочитати вчителеві на останній дзвінок – в матеріалі.

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О, вчителі! Невже ви не втомились

У юні душі сіяти зерно?

Для цього ви на світі і з’явились,

Щоб в учнях буйно проросло воно.

О, вчителі! І слів не підібрати,

Епітетів, метафор, порівнянь,

Щоб вдячності рядочки проказати

За те, що щедро віддаєте нам.

О, вчителі! Прекрасного ви гідні,

Бо вибрали в житті свою мету;

І нині я за всіх скажу: Спасибі, рідні,

За вашу місію подвижницьку й святу!

***

Дзвенить дзвінок. Учитель в клас крокує

З журналом під рукою на урок.

Любові в його серці не бракує

Для тих очей дитячих, як зірок,

Що з свого світу в душу заглядають,

Чекаючи уваги й теплоти.

Й на те, про що очей зірки питають,

Учитель має честь відповісти!

Що ж можемо в святковій ейфорії

Учителям сказати щиро знов?

Спасибі за дитячі світлі мрії!

Подяка вам, шановні, за любов!

Пролітають роки, довго тягнуться миті…

Скільки їх відійшло, скільки вже пережито.

Забувається зле, марнослав’я минає,

Залишається те, що серця зігріває.

Непомітно зерно засівається в душі –

Вчителі – сіячі, а рілля – їхні учні.

І отак – без кінця, і отак – день за днем

Йдуть за плугом вони віковічних проблем.

Бур’яном пророста безтурботність дитяча,

Збайдужілість черства і наївність ледача,

Та надія свята вчителів не зникає –

Життєдайне зерно у ріллю западає.

І хоча промине і не рік, і не два –

У посивілі скроні заб’ються слова:

Ви пробачте нам те, чого ми не уміли,

Ви пробачте за те, чого ми не хотіли.

Ми пригадуємо Вас, розуміємо слізно –

Для подяки час Є, для подяки не пізно.

Ми вклоняємось Вам за усі покоління,

За зернину в душі, за проросле насіння.

Останній дзвоник пролунав.

Він довгий час нам всім співав:

Він кликав на урок, з уроку,

І так було щодень, щороку.

Ми вас вітаємо. Прощайте,

Про нас усіх не забувайте,

Ви педагоги – вищий клас,

Ми щиро любимо всіх вас!

***

Чомусь сьогодні шкільний нам дзвінок

З жалем дзвенить, ніби плаче струмок.

Певно, сумує наш рідний дзвінок,

Що не покличе вже нас на урок.

Разом з дзвінком сумуємо й ми,

З вами здружились, зріднилися ми.

Якось незвично, що вже на урок

Клас випускний ваш не кличе дзвінок.

Що ж, відлітайте ключем журавлиним –

В вирій життя школа нас проводжає.

Хай вам зірниця палає щаслива!

Від щирого серця добра вам бажаємо.

В дитинства радісні роки

Вели до школи нас стежки,

Щоб знань отримали запас.

Тепер ми тут – в останній раз!

Правдиву мудрість настанов

Нам вчителі дарують знов,

Любов і щирість без прикрас

В щасливу путь! В останній раз!

Вітання, квіти запашні…

Та трішки посмішки сумні,

Бо на подвір’ї школи клас

Зібрався вже останній раз.

З життєвих непростих доріг

Ще звернем на шкільний поріг,

Та день знаменний цей для нас:

Ми школярі… в останній раз!

Лінійка. Привітання. Сміх!

Лунає дзвоник не для всіх!

Це свято – нам! Спинися час!

Нехай дзвенить! В останній раз…

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