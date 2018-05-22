Окрошка – це популярний в нашій країні літній холодний суп. Ця страва настільки смачна, що на літо його включають у своє меню навіть вишукані ресторани. Готується цей холодний суп дуже просто. Але слід знати, що рецепти окрошки можуть відрізнятися за складовими. Готуватися окрошка може на квасі, кефірі, сироватці, айрані або навіть мінералці. Шукайте рецепт окрошки з куркою або вареною ковбасою в нашому матеріалі та готуйте із задоволенням!

Окрошка на квасі

Інгредієнти:

200 г вареної ковбаси або курки

3-4 картоплі

2 огірка

5-7 середніх редисок

2-3 курячих яйця

1 пучок зеленої цибулі

1 пучок укропу

1 л. квасу

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю і яйця відварити, остудити, очистити, нарізати маленькими кубиками та насипати в глибоку каструлю. Нарізати маленькими кубиками ковбасу або відварене м’ясо, додати до каструлі. Огірки та редис нарізати дрібною соломкою і додати до каструлі. Зелену цибулю і петрушку дрібно нарізати, присипати сіллю, злегка розім’яти і залишити на 10 хвилин. Потім додати зелень в каструлю і добре перемішати. Залити холодним квасом і залишити трохи настоятися в холодильнику. Подавати окрошку на квасі зі сметаною. Перед подачею посолити і поперчити за смаком. Також, за бажанням, можна додати хрін або гірчицю.

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Окрошка на кефірі

Інгредієнти:

2-3 картоплі

3 яйця

250 г вареної ковбаси

2 огірка

1 пучок редиски (приблизно 10 штук)

пучок зеленої цибулі

невеликий пучок петрушки

500 мл кефіру 2,5%

500 мл води (можна мінеральної)

2 ч.л. лимонного соку або оцту

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Картоплю і яйця відварити, остудити, почистити і нарізати маленькими кубиками. Ковбасу, редис, огірки також нарізати кубиками. Дрібно нарізати зелений лук і петрушку. Змішати всі інгредієнти в каструлі. Кефір змішати з водою, додати лимонний сік або оцет. Залити в каструлю з нарізаними інгредієнтами. Перемішати. Додати сіль і перець за смаком і поставити в холодильник хвилин на 20-30.

Окрошка на сироватці

Інгредієнти:

250 г вареної ковбаси або будь-якого м’яса

2 картоплі

2 яйця

2 огірка

невеликий пучок кропу

пучок зеленої цибулі

30 мл лимонного соку

4 ст.л. сметани

1 л сироватки

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Яйця і картоплю відварити до готовності, остудити та нарізати дрібними кубиками. Пересипати у велику каструлю. Нарізати огірки дрібними брусочками, додати до каструлі. Ковбасу або відварене м’ясо нарізати кубиками і відправити до решти інгредієнтів. Зелену цибулю і укроп дрібно покришити і додати до інших компонентів. Добре перемішати. Додати в каструлю сметану, лимонний сік та залити сироваткою. Посолити, поперчити за смаком та поставити в холодильник до охолодження.

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Окрошка на айрані

Інгредієнти:

200 г курячої грудки

3 картоплі

2 огірка

5 редисок

2 яйця

пучок зеленої цибулі

маленький пучок петрушки

маленький пучок кропу

5 ст.л. сметани

1 л айрану

сіль і перець за смаком

Спосіб приготування:

Відварити картоплю і яйця, остудити та очистити. Відварити курячу грудку. У велику каструлю нарізати дрібними кубиками картоплю, огірок, редиску, яйця і курячу грудку. Всю зелень дрібно порубати і додати до каструлі. Злегка посолити, поперчити і залити айраном. Добре перемішати. За бажанням полити лимонним соком. Поставити в холодильник до охолодження.

Окрошка на мінералці

Інгредієнти:

0,5 кг картоплі

5 яєць

400 г яловичини

2 великих огірка

пів лимона

пучок зеленої цибулі

маленький пучок укропу

маленький пучок петрушки

1-1,5 л мінеральної води

2-3 ч.л. гірчиці

100 г майонезу

50 мл крижаної води

Спосіб приготування:

Відварити яловичину, картоплю і яйця. Нарізати дрібними кубиками очищену картоплю, яловичину і огірки. Помістити в каструлю. З яєць дістати жовтки. Білки нарізати дрібними кубиками і додати в каструлю. Жовтки розім’яти виделкою. Змішати їх з гірчицею, сіллю, соком половини лимона і крижаною водою. Залити заправкою інгредієнти, додати майонез, посолити, поперчити за смаком. Зелень дрібно порубати і додати в каструлю. Перемішати. Залити охолодженою мінералкою та перемішати.

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