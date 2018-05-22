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Телеканал СТБ / Дизайнери СТБ стали фіналістами Kyiv Lights Festival

Дизайнери СТБ стали фіналістами Kyiv Lights Festival

Телеканал СТБ

Протягом трьох днів, з 18 по 20 травня, в Києві проходив міжнародний фестиваль світла і медіамистецтва Kyiv Lights Festival 2018. Цього року столиця вдруге перетворилася на відкриту арт-галерею зі світловими скульптурами, інсталяціями та проекціями. У п’ятірку найкращих конкурсу з 3D-відеомапінгу, однієї з найяскравіших подій фестивалю, увійшла команда дизайнерів від телеканалу СТБ – Raccoons’ red eyes. Вони представили проект «Faces of talent» ( «Грані таланту»), що демонструє суть сучасної популярності на прикладі висхідного таланту. Докладніше – в матеріалі.

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Другий Kyiv Lights Festival об’єднав 30 медіахудожників з 23 країн світу. В рамках змагання з 3D-мапінгу лаконічний та елегантний фасад будівлі Річкового вокзалу ненадовго перетворився на арт-об’єкт з відеопроекціями. Свою роботу «Faces of talent» («Грані таланту») представила і команда відеодизайнерів СТБ – Raccoons’ red eyes. Світловий проект, присвячений сучасній популярності та її істинній цінності, посів 4-те місце, поступившись конкурсантам з Португалії, Японії та Словаччини.

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Учасники розповіли, що у кожного з них було своє завдання і своя частина роботи, які вже потім були об’єднані в цілісну графіку. Всього над створенням команда працювала місяць.

«Взагалі розглядали багато ідей. Ми проаналізували різні конкурси – ті, що проходили і в Україні, і за кордоном, – і зрозуміли, що просто набору геометричних ліній і абстракцій недостатньо. Тому хотілося насамперед розповісти якусь історію. У мене виникла ідея з талант-шоу, – коментує один з учасників Raccoons’ red eyes, відеодизайнер Олександр Горюк. – Адже ми відділ сценографіки, працюємо саме з талант-шоу – «Х-фактор», «Україна має талант». Нам ця тема знайома. Тому і вирішили розповісти власне історію  таланту, який стрімко розвивається, – творчий шлях, зліт і падіння, метаморфози. На прикладі талановитої одиниці ми прагнули розкрити суть сучасної популярності.»

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Конкурсна графіка складається з 9 актів: кожен відображає один з етапів, який поступово проходить творча особистість. Глядачі могли спостерігати, як прямо на фасаді Річкового вокзалу талановита одиниця проявляється серед сірої маси, набирає популярність і досягає вершини, а потім переживає внутрішній конфлікт і гасне.

«Спочатку ми хотіли зосередитися на талант-шоу, але потім вирішили мислити глобальніше: в сучасному світі є безліч шляхів стати популярним. Наприклад, інтернет – у когось просто канал на YouTube вистрілив і він вже вважає себе зіркою, популярною особою. Нашою метою було показати, що насправді це може нічого не означати.​​»

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Також група дизайнерів СТБ зізналася: не очікували, що боротися доведеться з настільки сильними конкурентами. Проте саме Raccoons’ red eyes стали єдиними учасниками від України, що увійшли в топ-5.

«Окремо ми хочемо подякувати Іраклію Махатадзе за можливість взяти участь в конкурсі», – додав Дмитро Литвиненко, керівник відділу дизайну.

На цьому Raccoons’ red eyes зупинятися не збираються і обіцяють підготувати роботу для Kyiv Lights Festival наступного року. Побажаємо їм успіху та натхнення!

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