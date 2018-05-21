У той час поки шанувальники Олега Винника очікують від свого кумира кліп на головну пісню концертного туру 2018 – «Ти в курсі», артист вирішив здивувати їх абсолютно несподіваним відео на вже відому, але трохи забуту самим музикантом композицію «Дай мені помріяти». Трек з третього авторського альбому «Роксолана» був написаний Винником 6 років тому, але з тих пір співак жодного разу не виконував його зі сцени. Композиція стала саундтреком до анімації «Зачарований принц».

Нова робота Олега Винника – це колаборація з творцями анімаційного фільму «Зачарований принц», в українському дубляжі якого артист озвучив головного героя. Сцени, в яких фігурує Олег, органічно поєднуються з кадрами з мультфільму.

– Коли від творців анімації надійшла пропозиція записати саундтрек, а також зняти на нього кліп, я відправив їм на вибір кілька пісень. І був приємно здивований відповіддю такого змісту: «Таке відчуття, що композицію «Дай мені помріяти» ви написали спеціально для даного мультфільму». Я ніколи не будував плани і не робив ставки на цей трек, але в процесі зйомок зовсім інакше на нього подивився, – зазначає музикант.

У кліпі Олег Винник постає в двох образах: власне, уособлює роль принца, якого озвучив в анімації, а також з’являється в уже звичному для глядача амплуа рок-музиканта, виконуючого свою композицію.

Нагадаємо, сімейна анімація “Зачарований принц” вийде на українські екрани 24 травня.



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