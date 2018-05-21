«ЕксперименТИ» перевірять українців на жорстокість у 3 випуску

22.05.2018 у 3 випуску «ЕксперименТИ» з’ясують, наскільки жорстокими можуть бути українці. Що станеться, якщо дозволити людині вийти за межі дозволеного? Чи здатні ми піти на злочин та вбити, якщо від нас цього вимагають? І коли в нас зароджується жорстокість? Дізнаємося вже завтра у третьому випуску проекту «ЕксперименТИ».

Кожен з нас впевнений, що не здатний позбавити іншу людину життя. Але що станеться, якщо нам накажуть це зробити? Унікальний експеримент, який ніколи раніше не проводився в Україні, покаже, чи зможуть українці вбити іншу людину. Знайдуть піддослідні в собі сили зупинити експеримент чи будуть продовжувати?

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«ЕксперименТИ» дадуть групі інтелігентних людей повну владу над жінками, які не чинитимуть опір у відповідь на будь-які дії. Перед людьми стоятиме вибір: обійняти чи познущатися? Як вони вчинять — дізнаємося у вівторок о 20:00 на СТБ.

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