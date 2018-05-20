Олег Винник став дворазовим володарем премії «Золота жар-птиця»

Телеканал M2 і компанія «Таврійські ігри» підвели музичні підсумки року, озвучивши імена кращих виконавців українського шоу-бізнесу. Одразу дві легендарні статуетки «Золота жар-птиця» з церемонії нагородження забрав з собою артист, чия популярність порушує всі підвалини сучасної шоу-індустрії, феномен української сцени – Олег Винник.

Музикант став тріумфатором у номінаціях «Співак року» і «Народний хіт». Другу, особливу, «Жар-птицю» Виннику приніс сингл «Як жити без тебе». Відмінність цієї статуетки в тому, що її володаря обирали не експерти, а люди. За композицію проголосували 87% користувачів. Зі сцени Олег подякував своїм слухачам за довіру і підтримку, а також зазначив, що йому особливо приємно отримувати національну премію. «Я за вітчизняний продукт», – сказав співак.

Таким чином колекція престижних нагород артиста зросла. Нагадаємо, на X ювілейній церемонії нагородження “Viva! Найкрасивіші” Олега Винника визнали найкрасивішим чоловіком України 2018 року. Цей же рік приніс ще одну перемогу виконавцю. Головний музичний телеканал країни удостоїв його звання «Співак зими 2018» і нагородив орденом «M1 Music Awards. 4 сезони». Крім того, в першій половині травня портал рекомендацій FAVOR.com.ua оприлюднив результати дослідження громадської думки і громадських переваг в рамках конкурсу «Фаворити Успіху» за 2017 рік. На думку експертного журі вищий бал в номінації «Співак року», обійшовши 106 інших претендентів, отримав Олег Винник.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.