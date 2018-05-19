20 травня 19:00 на СТБ вийде 11 випуск проекту «Битва екстрасенсів»-18. Кращі ясновидці традиційно пройдуть два непростих випробування – з’ясують, що об’єднує героїв програми, і розслідують історію молодого хлопця з села Полонисте Кіровоградської області, який переконаний, що йому загрожує небезпека. Під час одного із завдань учасниця реаліті втратить пам’ять! Але чи зможе вона прийти до тями?

У першому випробуванні екстрасенси спробують визначити, хто з присутніх жінок пов’язаний відносинами з єдиним запрошеним до студії чоловіком. На перший погляд завдання може здатися простим, але в ньому буде підступ, який і доведеться виявити ясновидцям. Чорний таролог Світлана Павлюк покине знімальний майданчик. Екстрасенс втратить пам’ять і усвідомлення того, де вона знаходиться. Чи зможе таролог прийти до тями – дізнайтеся цієї неділі.

Під час розслідування учасники «Битви екстрасенсів» спробують визначити, чому здоровий і міцний 27-річний хлопець з села Полонисте Кіровоградської області боїться смерті і в усьому бачить знак, що вона вже поруч.

«Мені сняться поминальні обіди, а також, що у мене випадають зуби! А одного разу уві сні я побачив бабку в чорному. Вона мене тягнула за ліву руку, смикнула три рази – і я прокинувся», – розповідає Віктор.

Однак лякають хлопця не тільки сни, але і чиясь присутність… Сила, що полює за ним, виявиться настільки потужною, що троє з чотирьох екстрасенсів потраплять в її пастку!

Чи зможуть ясновидці нейтралізувати цю нечисть – дивіться в 11 випуску «Битви екстрасенсів» 20 травня, о 19:00, на СТБ!

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