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Телеканал СТБ / «Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у 15 випуску

«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у 15 випуску

Телеканал СТБ

Вже завтра, 20 травня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 15 випуску «Один за всіх»-11. Глядачі дізнаються історію Катерини Коробченко – матері-героїні. Зі своїм чоловіком Анатолієм вони в шлюбі вже 20 років і за цей час жінка встигла народити йому 9 дітей. Але зараз коханий звинувачує Катю в зраді. Він упевнений, що дружина відмовляється виконувати подружній обов’язок, адже у неї з’явився коханець. Хто це чоловік не знає, але під підозрою буквально всі. У тому числі рідні Катерини – її син, брат і батько. Докладніше про новий випуск – у матеріалі.

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За допомогою до Дмитра Карпачова і експертів студії звернулися доньки Катерини і Анатолія – ​​Ліза і Таня. Їм набридло засинати під скандали, які щовечора влаштовує ревнивий батько. Дівчата впевнені, що тато звинувачує маму в зраді, адже дуже сильно кохає і боїться втратити.

Сам Анатолій слова дітей підтверджує. Він упевнений, що останнім часом кохана помітно до нього охолола, а до того ж – відмовляється отримувати новий інтимний досвід. Через те, що вдень ​​Катерина займається хатньою роботою і доглядом за їх дев’ятьма дітьми, запальний герой програми підозрює, що зраджує йому дружина вночі, коли він спить. А щоб встановити особу коханця, навіть розповів пікантні подробиці їх інтимного життя всьому селу.

Чи приховує щось від чоловіка мати-героїня? Чому він хотів інсценувати власне викрадення? І навіщо наполягає на народженні десятої дитини?

Дізнаєтеся завтра о 21:30 в 15 випуску «Один за всіх»-11 на телеканалі СТБ!

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