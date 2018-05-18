PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Ніч музеїв 2018: заходи в Києві

Ніч музеїв 2018: заходи в Києві

Телеканал СТБ

Сьогодні, 18 травня, у всьому світі відзначають Міжнародний день музеїв. До цієї події також приурочений фестиваль Ніч музеїв, який починаючи з 1997 року щорічно проходить по всій Європі. Читайте подробиці про те, які заходи відбудуться в Києві в Ніч музеїв, а також, історію виникнення акції — в матеріалі.

iStock-538358972

18 травня працівники музеїв усього світу відзначають професійне свято, напередодні якого багато музеїв відкриють свої двері для відвідувачів вночі!

«Ніч музеїв» — це міжнародна акція, головна мета якої — показати можливості та потенціал сучасних музеїв, а також залучити нових відвідувачів і зацікавити молодь. Першого разу «Ніч музеїв» провели в столиці Німеччини в 1997 році, а вже через 10 років до акції приєдналися і українські музеї.

Цього року в міжнародній акції візьме участь рекордна кількість музеїв України. А темою міжнародного свята будуть «Метаморфози».

iStock-538358346

Куди піти в ніч музеїв у Києві

По світу: з Подорожніх вражень

18 травня благодійний вечір «По світу: з Подорожніх вражень» організовує Історико-меморіальний музей М. Грушевського. Разом з діячами культури відвідувачі зануряться в спогади про подорожі, які в підсумку стали справжніми літературними перлинами. У своїх есе Михайло Грушевський писав про руїни Риму, карнавальну Венецію, про вузенькі вулиці Флоренції. Також гостей чекає концерт музичних варіацій від квартету QuadArt.

Вартість: 100 грн

31206346_1788047154591847_4066867239381368832_n

Ніч в музеї: міфи музейних експонатів

Традиційно Національний музей історії України щорічно проводить акцію «Ніч в музеї», присвячену Дню музеїв. Тема ночі — «Міфи музейних експонатів». Гостей чекають розповіді про міфи та легенди, інтелектуальні ігри, майстер-класи та навіть чаювання!

З 23:00 до 5:00 відвідувачі заходу зможуть зануритися в фантастичні легенди про експонати різних епох. Гості візьмуть участь в інтерактиві, зіграють у гру «Інтелектуал Ночі», відвідають майстер-класи, а також отримають кілька подарунків на пам’ять.

Протягом усієї ночі на території музею працюватиме лаунж-зона, де можна буде відпочити, подивитися фільм або випити гарячий напій. Розпочнеться «Ніч» 19 травня, о 21:30 з показу фільму «Навесні» Михайла Кауфмана.

32185895_761536654048663_222301043315179520_n

Вартість квитка: 300 грн.

Вечірка «Туса, манюшки, хеток».

20 травня у музеї Павла Тичини відбудеться яскрава вечірка під назвою «Туса, манюшки, хеток», обов’язковим дрес-кодом якої буде образ або аксесуар стиляг. На відвідувачів чекає заборонена в СРСР жива музика, романтична вечірня екскурсія «Жінки в житті Павла Тичини», настільні ігри, майстер-класи а також рок-н-рольні та бугі-вугі танці.

Початок: 18:00

Вартість квитка: 170 грн

sssssss

Крім того, сьогодні і завтра вхід до багатьох столичних музеїв буде безкоштовним, а відвідувачів чекають незвичайні та захоплюючі квести, екскурсії та розваги. Однак для того щоб вільно потрапити на екскурсію, слід заздалегідь подзвонити і уточнити графік безкоштовного відвідування.

Список музеїв Києва з безкоштовним входом

  • Зоологічний музей. Адреса: Київ, Богдана Хмельницького, 15, телефон: 044 235 01 85;
  • Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Адреса: Київ, Терещенківська, 17, телефон: 044 288 14 50; 044 235 32 90;
  • Музей Михайла Булгакова. Адреса: Київ, Андріївський узвіз, 18, телефон: 044 425 52 54;
  • Музей телебачення. Адреса: Київ, Мельникова, 42, телефон: 044 481 51 61;
  • Національний музей історії України. Адреса: Київ, вул. Володимирська, 2, телефон: 044 278 48 64;
  • Національний музей Тараса Шевченка. Адреса: Бульвар Шевченка, 12, телефон: 044 234 25 56.

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати