Сьогодні, 18 травня, у всьому світі відзначають Міжнародний день музеїв. До цієї події також приурочений фестиваль Ніч музеїв, який починаючи з 1997 року щорічно проходить по всій Європі. Читайте подробиці про те, які заходи відбудуться в Києві в Ніч музеїв, а також, історію виникнення акції — в матеріалі.

18 травня працівники музеїв усього світу відзначають професійне свято, напередодні якого багато музеїв відкриють свої двері для відвідувачів вночі!

«Ніч музеїв» — це міжнародна акція, головна мета якої — показати можливості та потенціал сучасних музеїв, а також залучити нових відвідувачів і зацікавити молодь. Першого разу «Ніч музеїв» провели в столиці Німеччини в 1997 році, а вже через 10 років до акції приєдналися і українські музеї.

Цього року в міжнародній акції візьме участь рекордна кількість музеїв України. А темою міжнародного свята будуть «Метаморфози».

Куди піти в ніч музеїв у Києві

По світу: з Подорожніх вражень

18 травня благодійний вечір «По світу: з Подорожніх вражень» організовує Історико-меморіальний музей М. Грушевського. Разом з діячами культури відвідувачі зануряться в спогади про подорожі, які в підсумку стали справжніми літературними перлинами. У своїх есе Михайло Грушевський писав про руїни Риму, карнавальну Венецію, про вузенькі вулиці Флоренції. Також гостей чекає концерт музичних варіацій від квартету QuadArt.

Вартість: 100 грн

Ніч в музеї: міфи музейних експонатів

Традиційно Національний музей історії України щорічно проводить акцію «Ніч в музеї», присвячену Дню музеїв. Тема ночі — «Міфи музейних експонатів». Гостей чекають розповіді про міфи та легенди, інтелектуальні ігри, майстер-класи та навіть чаювання!

З 23:00 до 5:00 відвідувачі заходу зможуть зануритися в фантастичні легенди про експонати різних епох. Гості візьмуть участь в інтерактиві, зіграють у гру «Інтелектуал Ночі», відвідають майстер-класи, а також отримають кілька подарунків на пам’ять.

Протягом усієї ночі на території музею працюватиме лаунж-зона, де можна буде відпочити, подивитися фільм або випити гарячий напій. Розпочнеться «Ніч» 19 травня, о 21:30 з показу фільму «Навесні» Михайла Кауфмана.

Вартість квитка: 300 грн.

Вечірка «Туса, манюшки, хеток».

20 травня у музеї Павла Тичини відбудеться яскрава вечірка під назвою «Туса, манюшки, хеток», обов’язковим дрес-кодом якої буде образ або аксесуар стиляг. На відвідувачів чекає заборонена в СРСР жива музика, романтична вечірня екскурсія «Жінки в житті Павла Тичини», настільні ігри, майстер-класи а також рок-н-рольні та бугі-вугі танці.

Початок: 18:00

Вартість квитка: 170 грн

Крім того, сьогодні і завтра вхід до багатьох столичних музеїв буде безкоштовним, а відвідувачів чекають незвичайні та захоплюючі квести, екскурсії та розваги. Однак для того щоб вільно потрапити на екскурсію, слід заздалегідь подзвонити і уточнити графік безкоштовного відвідування.

Список музеїв Києва з безкоштовним входом

Зоологічний музей. Адреса: Київ, Богдана Хмельницького, 15, телефон: 044 235 01 85;

Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків. Адреса: Київ, Терещенківська, 17, телефон: 044 288 14 50; 044 235 32 90;

Музей Михайла Булгакова. Адреса: Київ, Андріївський узвіз, 18, телефон: 044 425 52 54;

Музей телебачення. Адреса: Київ, Мельникова, 42, телефон: 044 481 51 61;

Національний музей історії України. Адреса: Київ, вул. Володимирська, 2, телефон: 044 278 48 64;

Національний музей Тараса Шевченка. Адреса: Бульвар Шевченка, 12, телефон: 044 234 25 56.

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