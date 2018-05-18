Євробачення-2018 залишилося позаду. Вже відомі імена переможців та країна, яка прийматиме пісенний конкурс наступного року. Що залишилося за лаштунками шоу? Чому «посипалися» букмекерські ставки? Читайте в нашому матеріалі.

Спершу букмекери ставили на виграш ізраїльської конкурсантки Нетти Барзілай, однак уже за крок до фіналу ставки різко змінилися на користь гречанки, яка представляла Кіпр, Елені Фурейри.

«Очевидна фаворитка (Нетта Барзілай. – Ред.)виявилася неочевидною фавориткою. Просто вона розчарувала. Її вокал, відверто кажучи, підводив. Вона задихалася до кінця пісні», — сказав коментатор Євробачення-2018 Сергій Притула.

Та попри стрибки ставок, Нетта Барзілай все ж виборола першість.

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Ще один претендент на перемогу, за версією букмекерів, ALEXEEV гірко розчарував своїм виступом глядачів. Хвилювання, яке помітили і шанувальники конкурсу, і професійне журі, зіграло з артистом злий жарт. Співак не потрапив навіть до фіналу.

Не обійшлося й без скандалу. Перед конкурсом Росія організувала колону з прапорами неіснуючих республік ЛНР/ДНР на чолі зі своєю представницею на конкурс Юлією Самойловою.

«І вона в тому всьому. А потім вони нам розказують, що артист перебуває поза політикою. Я співчуваю їй як людині з обмеженими можливостями, але не розумію, як можна змусити артиста очолити шоу якоїсь ходячої кунсткамери?!» — прокоментував Притула.

Однак ані хитрощі з акціями, ані сильний бек-вокал не допоміг здобути росіянці перемогу. Ба більше — завдяки її виступу, Росія вперше за всю історію шоу не пройшла до фіналу.

А ось українському представникові MELOVIN‘у не знадобилися додаткові та сумнівні акції, аби привернути до себе увагу європейців. Співак ще до конкурсу заручився підтримкою та симпатією прихильників Євробачення. В результаті, завдяки глядацьким голосам, виконавець не лише потрапив до фіналу, але й набрав високу кількість балів, у підсумку посівши 17 місце.

Яка мрія у норвезького представника Євробачення-2018 Олександра Рибака та хто підтримав нашого MELOVIN’а перед фіналом – дивіться у відео.

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Video: Небачене Євробачення: за лаштунками шоу У проекті Небачене Євробачення 2018 у випуску 7 про події за лаштунками