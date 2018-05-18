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Небачене Євробачення: за лаштунками шоу

Телеканал СТБ

Євробачення-2018 залишилося позаду. Вже відомі імена переможців та країна, яка прийматиме пісенний конкурс наступного року. Що залишилося за лаштунками шоу? Чому «посипалися» букмекерські ставки? Читайте в нашому матеріалі.

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Спершу букмекери ставили на виграш ізраїльської конкурсантки Нетти Барзілай, однак уже за крок до фіналу ставки різко змінилися на користь гречанки, яка представляла Кіпр, Елені Фурейри.

«Очевидна фаворитка (Нетта Барзілай. – Ред.)виявилася неочевидною фавориткою. Просто вона розчарувала. Її вокал, відверто кажучи, підводив. Вона задихалася до кінця пісні», — сказав коментатор Євробачення-2018 Сергій Притула.

Та попри стрибки ставок, Нетта Барзілай все ж виборола першість.

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Ще один претендент на перемогу, за версією букмекерів, ALEXEEV гірко розчарував своїм виступом глядачів. Хвилювання, яке помітили і шанувальники конкурсу, і професійне журі, зіграло з артистом злий жарт. Співак не потрапив навіть до фіналу.

Не обійшлося й без скандалу. Перед конкурсом Росія організувала колону з прапорами неіснуючих республік ЛНР/ДНР на чолі зі своєю представницею на конкурс Юлією Самойловою.

«І вона в тому всьому. А потім вони нам розказують, що артист перебуває поза політикою. Я співчуваю їй як людині з обмеженими можливостями, але не розумію, як можна змусити артиста очолити шоу якоїсь ходячої кунсткамери?!» — прокоментував Притула.

Однак ані хитрощі з акціями, ані сильний бек-вокал не допоміг здобути росіянці перемогу. Ба більше — завдяки її виступу, Росія вперше за всю історію шоу не пройшла до фіналу.

А ось українському представникові MELOVINу не знадобилися додаткові та сумнівні акції, аби привернути до себе увагу європейців. Співак ще до конкурсу заручився підтримкою та симпатією прихильників Євробачення. В результаті, завдяки глядацьким голосам, виконавець не лише потрапив до фіналу, але й набрав високу кількість балів, у підсумку посівши 17 місце.

Яка мрія у норвезького представника Євробачення-2018 Олександра Рибака та хто підтримав нашого MELOVIN’а перед фіналом – дивіться у відео.

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Video: Небачене Євробачення: за лаштунками шоу

У проекті Небачене Євробачення 2018 у випуску 7 про події за лаштунками

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