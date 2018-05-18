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Телеканал СТБ / Чим здивує 11 випуск «Світами за скарбами»

Чим здивує 11 випуск «Світами за скарбами»

Телеканал СТБ

19 травня в 11 епізоді тревел-шоу пари продовжать свої пригоди у В’єтнамі. У цій країні учасників чекають нові захопливі конкурси. Чим саме здивує 11 випуск «Світами за скарбами» – читайте в матеріалі.

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Залишилося тільки 4 пари, а це значить, скоро визначиться трійка фіналістів. Хто ж ними стане та опиниться на крок ближче до головного призу тревел-шоу «Світами за скарбами»? Дізнаємося зовсім скоро.

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Тепер для учасників здобути скарб стало трохи складніше, оскільки потрібно звикати до в’єтнамської спеки.

У 11 епізоді «Світами за скарбами» пари пройдуть випробування своїми страхами, незвичним кліматом і в’єтнамською культурою. Кого з учасників прийме нова країна, а кому доведеться несолодко?

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Все це ви дізнаєтеся в 11 випуску «Світами за скарбами» вже у суботу, 19 травня, о 23:10 на СТБ.

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