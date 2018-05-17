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Телеканал СТБ / Pianoбой подарують концерт на випускний дітям стрийської школи

Pianoбой подарують концерт на випускний дітям стрийської школи

Телеканал СТБ

10 квітня гурт Pianoбой презентував емоційний кліп на пісню «Все, что тебе не вбиває» — метафоричну історію про цькування (булінг) підлітка в школі. Відео стало вірусним у шкільному середовищі. Багато соціальних програми взяли його за основу своїх антибулінгових кампаній. А зірки після виходу кліпу по-своєму підтримали тему флешмобом #всещотебеневбиває: про свої історії цькування розповіли Джамала, Євген Кошовий, Анна Завальська, Наталя Гаріпова, Фагот, Open Kids і багато інших.

«У процесі зйомок кліпу вся команда перенеслася в дитинство, і якось само собою, стихійно, виникла ідея підтримати дітей і підлітків не тільки піснею і кліпом. Ми придумали подарувати концерт на останньому дзвонику тій школі, яка найбільше цього б хотіла і прагнула — переможець повинен був набрати максимальну кількість коментарів під відео із зазначенням міста та номера школи від унікальних користувачів», — каже Дмитро Шуров.29791792_2051320268229422_4065368381694410752_o15 травня був визначений переможець. Ним стала школа №4 міста Стрий. Школярі зробили неможливе: вони об’єдналися всім містом і стали найактивнішими серед більш ніж 16 тисяч учнів інших шкіл України (в п’ятірку лідерів, крім Стрия, увійшли дві школи Тернополя, Дніпро і Мукачево).

До кінця навчального року Pianoбой приїде всієї бандою до Стрия, щоб подарувати концерт на честь Дня останнього дзвоника для школи №4!Screenshot

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