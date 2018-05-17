10 квітня гурт Pianoбой презентував емоційний кліп на пісню «Все, что тебе не вбиває» — метафоричну історію про цькування (булінг) підлітка в школі. Відео стало вірусним у шкільному середовищі. Багато соціальних програми взяли його за основу своїх антибулінгових кампаній. А зірки після виходу кліпу по-своєму підтримали тему флешмобом #всещотебеневбиває: про свої історії цькування розповіли Джамала, Євген Кошовий, Анна Завальська, Наталя Гаріпова, Фагот, Open Kids і багато інших.

«У процесі зйомок кліпу вся команда перенеслася в дитинство, і якось само собою, стихійно, виникла ідея підтримати дітей і підлітків не тільки піснею і кліпом. Ми придумали подарувати концерт на останньому дзвонику тій школі, яка найбільше цього б хотіла і прагнула — переможець повинен був набрати максимальну кількість коментарів під відео із зазначенням міста та номера школи від унікальних користувачів», — каже Дмитро Шуров. 15 травня був визначений переможець. Ним стала школа №4 міста Стрий. Школярі зробили неможливе: вони об’єдналися всім містом і стали найактивнішими серед більш ніж 16 тисяч учнів інших шкіл України (в п’ятірку лідерів, крім Стрия, увійшли дві школи Тернополя, Дніпро і Мукачево).

До кінця навчального року Pianoбой приїде всієї бандою до Стрия, щоб подарувати концерт на честь Дня останнього дзвоника для школи №4!

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