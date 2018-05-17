Останній дзвінок – довгоочікуване свято для школярів. Але для дівчаток це особливий день, адже кожна бажає виглядати чарівно. Ми вже розповіли вам, яку зробити зачіску на останній дзвінок на довге, середнє та коротке волосся. А як на рахунок мейкапу? Виберіть свій макіяж на останній дзвінок, щоб бути найкрасивішою!

Не дивно, що старшокласниці хочуть виділитися в останній шкільний день і мріють про найяскравіший макіяж. Але не варто забувати, що шкільні роки — це ще дитинство, яке так швидко проходить. Більш того, старшокласниці показують приклад дітям, які так само стоять на шкільній лінійці разом з ними. Пропонуємо вам зупинитися на природному макіяжі і підкреслити красу молодого обличчя. А як правильно фарбуватися карооким, блакитнооким, зеленооким, сірооким дівчатам і власницям каре-зелених очей, читайте в нашому матеріалі!

Макіяж для карооких дівчат

Крок 1

Починати завжди слід з тону. На очищене обличчя нанесіть тональний крем. Скористайтеся коректором і рівномірно нанесіть його на шкіру обличчя. За допомогою пудри вирівняйте структуру і колір шкіри.

Крок 2

Приступаємо до брів. Оберіть олівець необхідного відтінку і дрібними штришками профарбуйте брови. Не малюйте суцільних ліній.

Крок 3

Для карооких дівчат найкраще підходить палітра холодних або бежевих відтінків. Оберіть три відтінки тіней однієї кольорової гами. Ближче до куточка очей нанесіть світліші тіні, потім основний колір і найбільш насичений на зовнішній куточок ока. Темний відтінок має повторювати напрямок стрілки: від куточка ока вгору до скроневої зони. Межі ретельно розтушуйте. Під брови обережно нанесіть найсвітліші, практично білі тіні. Вони подарують погляду глибину і загадковість.

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Крок 4

Тепер приступаємо до вій і очей. Зафарбуйте верхню повіку чорним олівцем або підведенням. Лінія має бути тонкою у внутрішнього куточка ока і поступово товщати до його зовнішнього куточка.

Крок 5

Надайте губам форму за допомогою олівця або помади нейтрального відтінку.

Макіяж для блакитнооких дівчат

Відмінність макіяжу для блакитнооких дівчат лише у виборі тіней. Ідеальні відтінки тіней для блакитних очей: персикові, блідо-рожеві, пісочні або сині. Туш можна обрати будь-якого кольору, навіть коричневого. Головне, щоб вона гармонійно поєднувалася з тінями. Фарбувати вії досить одним шаром туші.

Макіяж для сірооких дівчат

Сірі очі не дарма ще називають хамелеонами, адже їм властиво міняти відтінок при різному освітленні. Якщо ви хочете надати їм блакиті, нанесіть на верхню повіку пастельні тіні і підкресліть вії за допомогою туші. Також вам підійдуть фіолетові, зелені та блакитні кольори. Однак вони не мають бути занадто яскравими. Радимо вам підбирати тіні в залежності від кольору шкіри.

Макіяж для зеленооких дівчат

Власницям зелених очей пощастило, адже можливостей для макіяжу багато. До зелених очей особливо пасуватимуть тіні коричневого і рожевого кольору, також можна використовувати пастельні відтінки. А ось холодні або занадто яскраві тіні краще виключити. Підводити верхню повіку чорним олівцем слід обережно. Найкраще використовувати коричневу або сіру підводку.

Макіяж для каре-зелених очей

Дівчата з каре-зеленими очима виглядають таємниче. Комбінація двох кольорів також дозволяє експериментувати з макіяжем. Ви можете зробити акцент на тому кольорі, який вам більше подобається. Якщо ж ви хочете лише підкреслити красу очей, то підійдуть ніжні рожеві тіні. Нанесіть їх на верхню повіку. Також можна підкреслити брови за допомогою олівця.

Врахувавши колір очей, яким вас нагородила природа, можна створити неповторний макіяж на останній дзвінок. Також пам’ятайте, що акцент варто зробити на чомусь одному. Якщо ви вирішили використовувати підводку для очей, то яскраву помаду краще виключити. Якщо ж ваша родзинка – насичена помада, то тіні не мають бути зухвалими. І пам’ятайте, що краса молодих дівчат у природності!

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