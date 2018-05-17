Сьогодні, 17 травня, українці відзначають День вишиванки 2018. Цей традиційний наряд не тільки незамінний елемент нашого національної одягу, а й всесвітній тренд! Ви можете побачити зірок в сорочках та вишитих сукнях на червоних доріжках та модних показах, світських заходах та прогулянках. Безсумнівно, у кожної модниці в гардеробі повинна бути ця стильна та практична річ. До Дня вишиванки 17 травня ми підібрали для вас 10 найкращих варіантів, як носити цей модний тренд.

1. Вишиванка з джинсами бойфрендами – стильно та зручно. Доповнити таке вбрання ви можете як грубим взуттям, так і човниками або босоніжками.

2. У вишиванці з шортами ви також виглядатимете чарівно. Кеди або ботильйони зі стильними аксесуарами зроблять образ ще гармонічнішим.

3. Вишиванка з джинсовою спідницею. Для того, щоб повністю відповідати модним трендам, виберіть спідницю із завищеною талією і застібкою спереду.

4. Вишиванка в пляжному стилі. Одягнувши вишиту туніку на купальник, ви можете відправитися на пляж або прогулянку. Пам’ятайте, що тканина повинна бути якісною та натуральною.

Читайте також: День вишиванки 2018: як з’явилася вишиванка

5. Вишиванка і джинси-скінні. Зручно, практично та елегантно. На забувайте, що вишита блуза може бути різних кольорів. Гармонійно з багатьма літніми образами виглядатиме небесно-блакитний відтінок.

6. Вишита довга сукня. Кольорову гаму такого наряду та аксесуари ви можете вибрати на будь-який смак. Ідеальним літнім доповненням стане солом’яний капелюх.

7. Вишиванка та спорт. Складно уявляєте таке поєднання? Даремно! Кеди і вишита туніка, спортивні шорти та футболка в етнічному стилі чудово доповнюють один одного.

8. Вишита сукня-міні. Кращим доповненням стануть сандалі чи босоніжки на танкетці.

9. Вишиванка-комбінезон. Національний колорит може відображатися не лише в звичній нам сорочці, а й, наприклад, в такому вбранні.

10. Вишиванка та діловий стиль. Доповнивши образ класичними брюками, строгим костюмом та човниками, ви можете відправитися і в офіс, і на ділову зустріч.

Не забувайте, вишиванка обов’язково має бути зроблена з натуральних тканин, а візерунок – вишитий, а не намальований. З такою річчю в гардеробі ви точно відповідатимете модним тенденціям та відображатимете національний колорит!

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ