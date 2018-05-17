У випуску 11 «Холостяк»-8 Галя, Іванка та Наталя познайомляться з батьками Рождена. Кому, як не близьким людям холостяка, знати, яка дівчина підходить їхньому синові? Кожну з учасниць чекає невелике випробування. Подробиці в матеріалі.

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Мама Рождена Анусі вирішила взятися за справу! Із кожною з учасниць «Холостяк»-8 жінка матиме індивідуальну бесіду. Тет-а-тет допоможе зрозуміти, хто дійсно підходить її синові. Чи вдасться мамі вплинути на рішення Рождена?

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Остання Церемонія троянд — завжди особлива подія. Але, здається, цього разу вона буде дуже сумною. Холостяку доведеться зробити непростий вибір. Невже Рожден попрощається з усіма дівчатами?

Відповідь ви дізнаєтеся завтра, 17.05.2018, о 20:00 на телеканалі СТБ! Дивіться 11 випуск шоу «Холостяк»-8!

Video: «Холостяк»-8: що побачать глядачі в 11 випуску У випуску 11 Холостяк-8 Галя, Іванка та Наталя познайомляться з батьками Рождена. Кожну з учасниць чекає невелике випробування. Подробиці в матеріалі

Video: «Холостяк»-8: що побачать глядачі в 11 випуску У випуску 11 Холостяк-8 Галя, Іванка та Наталя познайомляться з батьками Рождена. Кожну з учасниць чекає невелике випробування. Подробиці в матеріалі