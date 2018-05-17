Сьогодні, 17 травня, в Україні святкують День вишиванки. Це традиційне вбрання не лише незамінний елемент нашого національного одягу, а й один із найважливіших символів країни та єдності. Не секрет, що свято, яке з’явилося 2006 року, з кожним роком набирає все більшої популярності. Напевно сьогодні ваша стрічка Facebook або Instagram рясніє фотографіями друзів у вишитих сорочках, адже вишиванка — це не лише гарно, а й стильно! Зірки телеканалу СТБ теж не залишилися осторонь і долучилися до цього прекрасного свята. Дивіться фотодобірку.

Одним із перших з міжгалактичним Днем вишиванки своїх підписників привітав музикант, а також член журі проекту «Х-фактор» Дмитро Шуров, відомий як Pianoбой.

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Ведуча «Все буде добре» Надія Матвєєва у своїй публікації в Instagram не тільки привітала підписників, а й подякувала майстрам, які протягом багатьох років шанують традиції та створюють вишиванки.

Постійний експерт проекту «Один за всіх» Михайло Присяжнюк у своїй публікації нагадав про наближення вихідних, чим напевно підняв настрій не одному десятку українців.

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Без привітання своїх підписників не залишила і ведуча програми «Вікна-новини» Юлія Янчар.

Публікація ведучої «Давай поговоримо про секс» Юлії Бортник закликає бути патріотом не тільки в одязі, а й у вчинках.

Не залишилася осторонь і психолог, а також постійний експерт проекту «Один за всіх» Ганна Кушнерук.

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