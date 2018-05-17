Ми підготували афішу концертів на травень 2018 року для того, щоб кожен зміг провести цей місяць весело та по-весняному тепло. Користуючись нашою добіркою, ви зможете найкращим чином спланувати своє дозвілля і вибрати те, що буде до душі вам і вашим друзям. Читайте афішу концертів на травень 2018 року від сайту stb.ua та відпочивайте з хорошим настроєм!

New York Jazz — Eden Ladin

Коли: 10 травня 20:00

Де: 32 Jazz Club

Вартість квитків: від 600 грн

Табула Раса

Коли: 11 травня 22:00

Де: Докер-Паб

Вартість квитків: 125–1050 грн

Класика в саду

Коли: 18 травня 20:00

Де: Ботанічний сад ім. Гришка

Вартість квитків: 350 грн

The Beatles. Від Ліверпуля до Києва

Коли: 18 травня 19:00

Де: Будинок архітектора

Вартість квитків: від 150 грн

GusGus — презентація альбому

Коли: 19 травня 20:00

Де: Stereo Plaza

Вартість квитків: від 350 грн

Morcheeba

Коли: 21 травня 19:00

Де: МЦКМ ПУ (Жовтневий палац)

Вартість квитків: від 649 грн

Ансамбль «NotaBene»

Коли: 24 травня 19:00

Де: Національна філармонія України

Вартість квитків: 70–300 грн

Класика на терасі

Коли: 30 травня 20:00

Де: вул. Десятинна, 12

Вартість квитків: 200–400 грн

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