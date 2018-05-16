Вже завтра, 17 травня на телеканалі СТБ вийде 16 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. Цього четверга — ще більш несподівані виклики для лікарів проекту, ще більше жаги до одужання і ще більше тих, хто вперше наважився на всю країну відверто розповісти про свою проблему. Докладніше про новий епізод — у матеріалі.

Цього тижня на глядачів чекає історія унікального Дмитра Мурдзи. Він не тільки унікальний для проекту пацієнт – з такою кількістю офтальмологічних діагнозів до лікарів ще не зверталися. Він – унікальний герой, адже попри майже цілковиту сліпоту став…чемпіоном України з легкої атлетики та активно займається дзюдо, навіть не маючи змоги побачити супротивника. На проект Дмитро звернувся, не чекаючи дива, але з надією на те, що бодай щось у його житті зміниться. Чи справдяться його сподівання – залежить від доленосного обстеження у кращих офтальмологів України.

Також до «Я соромлюсь свого тіла» вперше звернеться 11-річна дитина – по допомогу для себе. Данило Смаглюк з 3-х років страждає від невідомої хвороби, що ускладнює прості речі — спілкування з однолітками, звичні хатні клопоти та улюблене хобі. І причиною тому, на думку і самого Данила, і його мами, став загадковий інцидент із теркою, до якої ще малим хлопчик встромив руку. Діагноз Катерина Безвершенко, до речі, поставить надшвидко – просто на першому огляді в клініці проекту!

Продовжаться у новій програмі й історії вже знайомих глядачу пацієнтів. Ірина Єрьоменко, яка ще у першому випуску здивувала лікарів категоричною відмовою від лікування діабету, нарешті зізнається, чому так боїться колоти інсулін. Ілона Руда, трирічна красуня з минулого випуску, отримає шанс ходити рівними ніжками.

Також розповімо про пару Наталі та Уолтера Фон-Бомбу, які завдяки ЕКЗ нарешті отримали шанс стати батьками двійні. Ця історія стане найскладнішим випробуванням навіть для… Валерія Ославського.

Також наші лікарі підготували для глядачів унікальну можливість. Не відходячи від екранів, цього четверга кожен зможе дізнатися, якого лікаря йому терміново потрібно відвідати. А ведучі «Я соромлюсь свого тіла» вирушать на прийом і вперше за всю історію проекту стануть пацієнтами.

Навіщо і що з цього вийде – дивіться завтра о 20:00 у 16 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ