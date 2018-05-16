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Телеканал СТБ / «Я соромлюсь свого тіла»-5: ведучі проекту стануть пацієнтами

«Я соромлюсь свого тіла»-5: ведучі проекту стануть пацієнтами

Телеканал СТБ

Вже завтра, 17 травня на телеканалі СТБ вийде 16 випуск «Я соромлюсь свого тіла»-5. Цього четверга — ще більш несподівані виклики для лікарів проекту, ще більше жаги до одужання і ще більше тих, хто вперше наважився на всю країну відверто розповісти про свою проблему. Докладніше про новий епізод — у матеріалі.

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Цього тижня на глядачів чекає історія унікального Дмитра Мурдзи. Він не тільки унікальний для проекту пацієнт – з такою кількістю офтальмологічних діагнозів до лікарів ще не зверталися. Він – унікальний герой, адже попри майже цілковиту сліпоту став…чемпіоном України з легкої атлетики та  активно займається дзюдо, навіть не маючи змоги побачити супротивника. На проект Дмитро звернувся, не чекаючи дива, але з надією на те, що бодай щось у його житті зміниться. Чи справдяться його сподівання – залежить від доленосного обстеження у кращих офтальмологів України.

Також до «Я соромлюсь свого тіла» вперше звернеться 11-річна дитина – по допомогу для себе. Данило Смаглюк з 3-х років страждає від невідомої хвороби, що ускладнює  прості речі — спілкування з однолітками, звичні хатні клопоти та улюблене хобі. І причиною тому, на думку і самого Данила, і його мами, став  загадковий інцидент із теркою, до якої ще малим хлопчик встромив руку. Діагноз Катерина Безвершенко, до речі, поставить надшвидко – просто на першому огляді в клініці проекту!

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Продовжаться у новій програмі й історії вже знайомих глядачу пацієнтів. Ірина Єрьоменко, яка ще у першому випуску здивувала лікарів категоричною відмовою від лікування діабету, нарешті зізнається, чому так боїться колоти інсулін. Ілона Руда, трирічна красуня з минулого випуску, отримає шанс ходити рівними ніжками.

Також розповімо про пару Наталі та Уолтера Фон-Бомбу, які завдяки ЕКЗ нарешті отримали шанс стати батьками двійні. Ця історія стане найскладнішим випробуванням навіть для… Валерія Ославського.

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Також наші лікарі підготували для глядачів унікальну можливість. Не відходячи від екранів, цього четверга кожен зможе дізнатися, якого лікаря йому терміново потрібно відвідати. А ведучі «Я соромлюсь свого тіла» вирушать на прийом і вперше за всю історію проекту стануть пацієнтами.

Навіщо і що з цього вийде – дивіться завтра о 20:00 у 16 випуску «Я соромлюсь свого тіла»-5 на телеканалі СТБ!

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