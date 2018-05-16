Місячний календар садівника на травень 2018 року визначить, коли можна садити ті чи інші рослини та захищати дерева від шкідників. Таким чином, ви зможете спланувати ефективну роботу в саду та городі, дізнавшись сприятливі та несприятливі дні у травні для догляду за рослинами. Наш місячний календар садівника-городника на травень 2018 року нагадає вам про всі обов’язкові процедури на ґрунті.

Місячний посівний календар садівника-городника на травень 2018 року

1 травня — Займіться посадкою бульбових рослин, за винятком картоплі, та розпушуванням ґрунту. Обріжте дерева та кущі, удобрюйте і поливайте їх, також рекомендується знищення шкідників. А ось висаджувати дерева не варто у цей день.

2—3 травня — У ці дні краще за все культивувати та прополювати рослини. Також необхідно знищити шкідників. Будьте обережні під час будь-яких робіт у саду та городі.

4—6 травня — Обов’язково посадіть картоплю, редис, брукву та ріпу. Також можете розпушити та удобрити ґрунт, обрізати та прищепити дерева. Пересадку квітів краще перенести на інші дні.

7—8 травня — Збирайте коренеплоди та зернові культури. Косіть траву і стрижіть дерева, кущі, прополіть грядки. Також рекомендується проводити різноманітні обприскування. Посів і посадку рослин проводити у ці дні ризиковано, краще відкладіть ці маніпуляції.

9—10 травня — Вдалою буде посадка селери, редиски та цибулинних рослин. Також не забудьте прищепити дерева та ягідні кущі. У ці дні також добре пройде культивація, полив і удобрення рослин.

11—13 травня — Обріжте дерева і кущі, а також знищіть шкідників. Активно готуйте ґрунт для посіву, прополіть його. Посів та посадку рослин перенесіть на більш сприятливі дні.

14 травня — Сміливо висаджуйте будь-які коренеплоди, бульбові та цибулинні рослини. Підстригайте дерева та кущі.

15 травня — не варто садити або сіяти рослини.

16—17 травня — Висаджуйте бобові, а також в’юнкі рослини, в тому числі виноград і суницю. Займіться підготовкою газонів і грядок для посадки рослин. Видаліть зайві пагони та прополіть грядки. Також знищіть шкідників і обробіть рослини від хвороб.

18—19 травня — Ви можете садити й пересаджувати баштанні культури, квасолю, патисони, баклажани й кабачки. Ці дні сприятливі для розвитку низькорослих рослин. А ось високі сорти помідорів краще садити в інші дні.

20—21 травня — Добре пройде посадка кущів і дерев, а також збір фруктів і коренеплодів. Якщо хочете уповільнити ріст трави, то викосіть її у ці дні. Займіться мульчуванням, знищіть шкідників. У цей час добре пройде збір насіння соняшнику та заготовка лікарських трав. А от сіяти і пересаджувати садові та городні культури не варто.

22—23 травня — У ці дні однозначно приживуться шипшина, жимолость і в’юнкі рослини. Займіться покосом трави. Але не варто висаджувати і пересаджувати овочі та фруктові дерева.

24—25 травня — Висадіть квіти, проведіть закладку клубнів та насіння на зберігання. Вдалою буде посадка кісточкових фруктових дерев. Займіться поливом та сінокосом, зрізайте квіти, доглядайте за кімнатними рослинами.

26—28 травня — Вдалою буде посадка огірків, капусти, помідорів, гарбуза, перцю. Не рекомендується розмножувати рослини корінням, збирати трави і садити дерева. Прищеплюйте, удобрюйте і поливайте рослини у ці дні. Також добре пройде процес розпушування ґрунту і знищення шкідників.

29 травня — Скасуйте всі посіви і посадки.

30 травня — Культивуйте і прополюйте рослини у ці дні, а також знищуйте шкідників.

Будьте обережні при будь-яких роботах у саду та городі.

31 травня — Сприятливий день для посадки картоплі, редиски, брукви і ріпи. Розпушуйте ґрунт та вносьте добрива, обрізайте та прищеплюйте дерева. Не варто пересаджувати квіти у цей час.

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