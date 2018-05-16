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Телеканал СТБ / Місячний календар садівника-городника на травень 2018 року

Місячний календар садівника-городника на травень 2018 року

Телеканал СТБ

Місячний календар садівника на травень 2018 року визначить, коли можна садити ті чи інші рослини та захищати дерева від шкідників. Таким чином, ви зможете спланувати ефективну роботу в саду та городі, дізнавшись сприятливі та несприятливі дні у травні для догляду за рослинами. Наш місячний календар садівника-городника на травень 2018 року нагадає вам про всі обов’язкові процедури на ґрунті.

лунный календарь садовода огородника

Місячний посівний календар садівника-городника на травень 2018 року

1 травня — Займіться посадкою бульбових рослин, за винятком картоплі, та розпушуванням ґрунту. Обріжте дерева та кущі, удобрюйте і поливайте їх, також рекомендується знищення шкідників. А ось висаджувати дерева не варто у цей день.

2—3 травня — У ці дні краще за все культивувати та прополювати рослини. Також необхідно знищити шкідників. Будьте обережні під час будь-яких робіт у саду та городі.

4—6 травня — Обов’язково посадіть картоплю, редис, брукву та ріпу. Також можете розпушити та удобрити ґрунт, обрізати та прищепити дерева. Пересадку квітів краще перенести на інші дні.

7—8 травня — Збирайте коренеплоди та зернові культури. Косіть траву і стрижіть дерева, кущі, прополіть грядки. Також рекомендується проводити різноманітні обприскування. Посів і посадку рослин проводити у ці дні ризиковано, краще відкладіть ці маніпуляції.

9—10 травня — Вдалою буде посадка селери, редиски та цибулинних рослин. Також не забудьте прищепити дерева та ягідні кущі. У ці дні також добре пройде культивація, полив і удобрення рослин.

11—13 травня — Обріжте дерева і кущі, а також знищіть шкідників. Активно готуйте ґрунт для посіву, прополіть його. Посів та посадку рослин перенесіть на більш сприятливі дні.

14 травня — Сміливо висаджуйте будь-які коренеплоди, бульбові та цибулинні рослини. Підстригайте дерева та кущі.

15 травня — не варто садити або сіяти рослини.

16—17 травня — Висаджуйте бобові, а також в’юнкі рослини, в тому числі виноград і суницю. Займіться підготовкою газонів і грядок для посадки рослин. Видаліть зайві пагони та прополіть грядки. Також знищіть шкідників і обробіть рослини від хвороб.

18—19 травня — Ви можете садити й пересаджувати баштанні культури, квасолю, патисони, баклажани й кабачки. Ці дні сприятливі для розвитку низькорослих рослин. А ось високі сорти помідорів краще садити в інші дні.

20—21 травня — Добре пройде посадка кущів і дерев, а також збір фруктів і коренеплодів. Якщо хочете уповільнити ріст трави, то викосіть її у ці дні. Займіться мульчуванням, знищіть шкідників. У цей час добре пройде збір насіння соняшнику та заготовка лікарських трав. А от сіяти і пересаджувати садові та городні культури не варто.

22—23 травня — У ці дні однозначно приживуться шипшина, жимолость і в’юнкі рослини. Займіться покосом трави. Але не варто висаджувати і пересаджувати овочі та фруктові дерева.

24—25 травня — Висадіть квіти, проведіть закладку клубнів та насіння на зберігання. Вдалою буде посадка кісточкових фруктових дерев. Займіться поливом та сінокосом, зрізайте квіти, доглядайте за кімнатними рослинами.

26—28 травня — Вдалою буде посадка огірків, капусти, помідорів, гарбуза, перцю. Не рекомендується розмножувати рослини корінням, збирати трави і садити дерева. Прищеплюйте, удобрюйте і поливайте рослини у ці дні. Також добре пройде процес розпушування ґрунту і знищення шкідників.

29 травня — Скасуйте всі посіви і посадки.

30 травня — Культивуйте і прополюйте рослини у ці дні, а також знищуйте шкідників.
Будьте обережні при будь-яких роботах у саду та городі.

31 травня — Сприятливий день для посадки картоплі, редиски, брукви і ріпи. Розпушуйте ґрунт та вносьте добрива, обрізайте та прищеплюйте дерева. Не варто пересаджувати квіти у цей час.

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