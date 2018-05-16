Провести вихідні вдома лежачи на дивані — залиште це на зиму. Тим паче, що вихідні 19–20 травня будуть на цілих 200% складатися з веселих заходів, які ви просто не можете дозволити собі пропустити! Ми, редакція stb.ua, зібрали для вас найцікавіші події вихідних 19–20 травня.

Коли: 17–31 травня

Де: вул. Хорива, 19-в (Центр української культури та мистецтв, м. Контрактова площа)

Вартість: безкоштовно

Унікальний соціальний фотопроект за участю героїв медичного реаліті «Я соромлюсь свого тіла», яке допомагає людям заново полюбити своє тіло і почати нове життя. 21 герой, який став здоровим завдяки проекту, сьогодні з упевненістю може сказати: немає такого тіла і такої хвороби, яких треба соромитися. В рамках фотовиставки ви зможете познайомитися з героями, дізнатися, як змінилося їхнє життя, а можливо, й отримати необхідну мотивацію. Також у вас буде можливість послухати лекції лікарів проекту «Я соромлюсь свого тіла».

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Kyiv Beer Festival vol.2

Коли: 19–20 травня

Де: вул. Біломорська, 1 (Платформа арт-завод)

Вартість: 150 грн з келихом для дегустацій і сумочкою для нього,

100 грн — без келиха

Другий пивний фестиваль від команди Ulichnaya Eda. Вже цими вихідними найкращі пивовари України привезуть до Києва понад 300 сортів крафтового пива. На фестивалі ви зможете спробувати ті напої, які не знайдеш на полицях супермаркетів. В рамках фестивалю ви зможете відвідати майстер-класи, присвячені виготовленню пива і його історії, beauty-зону, де вам зроблять крутий мейкап, а також весело провести час і потанцювати під виступи музичних колективів. Крім того, на фудкорті на вас чекає безліч смачної їжі.

10-й фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival

Коли: 19–20 травня

Де: ВДНГ

Вартість: 80 грн — попередній продаж, 100 грн у день проведення

Головна мета фестивалю — розвиток українського виноробства і винної культури в Україні. Ювілейний, 10-й, фестиваль вина Kyiv Food and Wine Festival збере в одному місці 22 українські виноробні та 8 представників країн Нового та Старого світу. На вході кожному гостю вручать винний гід, який допоможе розібратися в напоях, та фірмовий фестивальний келих у подарунок. На вас також чекають арт-інсталяції, живі виступи музичних гуртів, лекції від винних експертів, сліпі та порівняльні дегустації. В рамках фестивалю також пройде Устричний батл та винний забіг Kyiv Wine Run. І звичайно ж, ви не залишитеся голодними — організатори обіцяють великий та оновлений фудкорт.

14-й Міжнародний фестиваль татуювань «Tattoo Collection»

Коли: 18–20 травня

Де: ВДНГ

Вартість: 170 грн

Традиційно, фестиваль Tattoo Collection — це місце зустрічі тату-майстрів з усього світу, а також поціновувачів татуювань та мистецтва. Цього року у заході візьмуть участь понад 350 художників з України, Білорусі, Молдови, Грузії, Франції, Польщі, Італії та ОАЕ. Найсміливіші відвідувачі зможуть набити тату «наосліп» від Sailor Jerry. Зробити це можна безкоштовно, все, що від вас потрібно, — просунути руку в спеціальне вікно та довіритися майстру. Також на фестивалі ви зможете відірватися під хіти Сергія Міхалка та його оркестру «Ляпіс-98» — вони будуть спеціальними гостями. Крім того, ви зможете познайомитися з найпірсінгованішою людиною у світі — «залізним Рольфом».

Якщо ви плануєте йти з дітьми — для них передбачена окрема зона, аніматори та спектаклі, тож нудно їм точно не буде.

Київські контракти

Коли: 19–20 травня

Де: Контрактова площа

Вартість: безкоштовно

Київські контракти — це свято культури, традицій та єднання. В рамках ярмарку на вас чекає безліч активностей — ексклюзивні пропозиції від українських виробників одягу, аксесуарів, декору та хендмейд-майстрів, фуд-корт, алея майстер-класів, розваги для дітей, а також сцена, на якій пройдуть виступи музичних гуртів, літературні читання, театральні перформанси та кінопокази.

Крім того, на Київських контрактах пройде сирний ярмарок. Понад 20 найкращих виробників крафтового сиру приїдуть до Києва, аби здивувати вас новими унікальними смаками. Ви побачите, як плавлять моцарелу, смажать халумі, та навчитеся оформляти сирну тарілку.

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