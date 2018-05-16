У вільний час деколи хочеться розслабитися, зняти стрес і провести час у спокійній атмосфері. Хорошим варіантом для цього буде перегляд фільму. Травень 2018 року пропонує багато цікавих прем’єр. А щоб вибір фільму не займав у вас багато часу, сайт stb.ua підготував для вас добірку новинок кінопрокату, які вийдуть на великі екрани у травні 2018 року.

Моє діамантове розлучення

Жанр: комедія

Країна, рік: Франція, Бельгія, 2018

Тривалість: 95 хвилин

Що потрібно для жіночого щастя? Хороший чоловік, красуня і розумниця дочка, апартаменти на Лазурному Березі в Ніцці, нескінченна кількість дорогих нарядів, специфічна подруга і милий психоаналітик, якому можна розповісти про все, що вас турбує.

Все це було і у Анжели, але в переддень Різдва її життя кардинально змінюється: чоловік іде, дочка вирішує святкувати з бойфрендом, а найкраща подруга вважає за краще випити снодійного, ніж провести вечір з нею. Ситуація не з приємних, але вихід є. Якщо не можеш змінити обставини — зміни до них своє ставлення. Чи вдасться це Анжелі?

Термінал

Жанр: трилер, драма

Країна, рік: Велика Британія, США, Ірландія, Угорщина, 2018

Тривалість: 90 хвилин

Історія розповідає про двох найманих убивць, які беруться за смертельно небезпечне завдання. За нього містичний замовник пропонує кілерам пристойну суму. Все б нічого, але незабаром пара зустрічає жваву офіціантку Енні, яка виявляється не такою простою, як може здатися на перший погляд.

Дедпул 2

Жанр: комедія, бойовик, фантастика

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 120 хвилин

Балакучий найманець повертається! Ще масштабніший і більш руйнівний, ніж раніше. Але все змінюється, коли з убивчою місією в його життя вривається суперсолдат. Тепер Дедпул змушений задуматися про дружбу, родину і те, що таке героїзм! Але дещо ніколи не зміниться, адже, щоб робити хороші речі, потрібно використовувати брудні прийомчики.

За бортом

Жанр: комедія, мелодрама

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 112 хвилин

Мати-одиначка Кейт – звичайна дівчина-робітниця. Її мрія – стати менеджером, але поки що вона розносить піцу та чистить багатіям килими. Заради додаткового заробітку вона влаштовується прибиральницею на розкішну яхту мільярдера на ім’я Леонардо. Але не встигає вона приступити до роботи, як егоїстичний плейбой звільняє її та відмовляється заплатити. Наступного дня Кейт дізнається, що вночі Лео випив зайвого і впав за борт, в результаті чого… втратив пам’ять. Вирішивши помститися кривдникові, Кейт приїжджає до нього в лікарню та повідомляє, що вона його дружина…

Татко гусак

Жанр: мультфільм, комедія, пригоди

Країна, рік: Китай, США, 2018

Тривалість: 91 хвилина

Веселий та самозакоханий невдаха на ім’я Пен постійно потрапляє в безглузді ситуації та наражає на небезпеку не тільки себе, а й рідних. Раніше йому завжди вдавалося уникнути покарання. Але… не цього разу. Через травму крила він впав на землю, де ледь не розчавив двох маленьких каченят. Незважаючи на поганий характер, Пен проявляє до малюків турботу. У нього дозріває план – вирушити разом з ними в піший похід, під час якого їм належить подолати безліч кілометрів, де їх чекає маса пригод і випробувань.

Анонім

Жанр: трилер, фантастика

Країна, рік: США, Німеччина, 2018

Тривалість: 100 хвилин

В недалекому майбутньому всі забудуть про приватність, особистий простір стане міфом, цивільні права залишаться в історії, а особисте життя буде як на долоні. І все це для того, щоб убезпечити суспільство від злочинів. У спробах вирішити заплутану справу та знайти серійного вбивцю, Сол Фріланд зустрічає загадкову дівчину. Її життя повністю анонімне, про неї немає ніякої інформації. Хто ж вона? Ключ до вирішення проблеми чи винуватиця злочинів?

Душа компанії

Жанр: комедія

Країна, рік: США, 2018

Тривалість: 105 хвилин

Після розлучення з чоловіком домогосподарка Діана стає абсолютно вільною та вирішує кардинально змінити своє життя. Перш за все вона вступає до коледжу, щоб заповнити прогалину юності та відчути смак студентського життя. Але за збігом обставин Діана потрапляє на один потік зі своєю дочкою Хелен… Занурюючись у вир життя кампуса з головою, жінка не тільки насолоджується свободою та веселощами, а й заводить знайомства з крутими хлопцями. Дуже швидко вона стає популярною, адже володіє справжнім талантом влаштовувати круті вечірки.

Читайте також: Афіша концертів на травень 2018 року в Києві: вибір редакції СТБ

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ