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Телеканал СТБ / Atlas Weekend 2018: хто буде хедлайнерами фестивалю

Atlas Weekend 2018: хто буде хедлайнерами фестивалю

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Влітку на ВДНГ відбудеться найочікуваніший музичний фестиваль України Atlas Weekend-2018. У минулому році за перші чотири дні захід відвідало 315 тисяч осіб, а за всі п’ять днів на сцені виступило близько 200 артистів. Цього разу одним з хедлайнерів фестивалю стане Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP. Американська співачка підкорила серця мільйонів слухачів глибокими і хвилюючими текстами, впізнаваною манерою виконання та неймовірно сильним вокалом. Хто ще виступить на сцені Atlas Weekend-2018 — дізнайтеся в матеріалі.

лп атлас

Цього року LP по праву вважають однією з найбільш затребуваних артисток світу. Справжня музична сенсація сучасності стала популярною після виходу треків «Lost on You» та «Other People» пісень, які по-справжньому сколихнули світові радіомережі.

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До того, як про неї заговорили, Лаура писала хіти для світових зірок, таких як Ріанна, Крістіна Агілера, Рита Ора, гурту Backstreet Boys тощо.

2017 року Лаура Перголіцці дала в Києві два концерти, а також виступала на прямому ефірі «Х-Фактор».

Крім LP, на Atlas Weekend 2018 також виступить відомий синглами «Teddy Bear» і «Castle in the Snow» гурт Kadebostany та італійський метал-колектив Lacuna Coil.

З українських виконавців на сцену фестивалю вийдуть гурт «ДахаБраха», який грає в стилі етно-хаос, жіночий театрально-музичний колектив Dakh Daughters, «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каное» та багато інших.

Нагадаємо: першим оголошеним хедлайнером Atlas Weekend 2018 став британський дует The Chemical Brothers. Також на сцені виступлять Nothing But Thieves, які були одними з хедлайнерів фестивалю 2017 року, Lost Frequencies і Tom Odell.

  • З повним лайнапом можна ознайомитися на офіційній сторінці Atlas Weekend у Facebook.
  • Фестиваль проходитиме з 4 по 8 червня на ВДНГ.

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