Влітку на ВДНГ відбудеться найочікуваніший музичний фестиваль України – Atlas Weekend-2018. У минулому році за перші чотири дні захід відвідало 315 тисяч осіб, а за всі п’ять днів на сцені виступило близько 200 артистів. Цього разу одним з хедлайнерів фестивалю стане Лаура Перголіцці, яка виступає під ініціалами LP. Американська співачка підкорила серця мільйонів слухачів глибокими і хвилюючими текстами, впізнаваною манерою виконання та неймовірно сильним вокалом. Хто ще виступить на сцені Atlas Weekend-2018 — дізнайтеся в матеріалі.

Цього року LP по праву вважають однією з найбільш затребуваних артисток світу. Справжня музична сенсація сучасності стала популярною після виходу треків «Lost on You» та «Other People» – пісень, які по-справжньому сколихнули світові радіомережі.

До того, як про неї заговорили, Лаура писала хіти для світових зірок, таких як Ріанна, Крістіна Агілера, Рита Ора, гурту Backstreet Boys тощо.

2017 року Лаура Перголіцці дала в Києві два концерти, а також виступала на прямому ефірі «Х-Фактор».

Крім LP, на Atlas Weekend – 2018 також виступить відомий синглами «Teddy Bear» і «Castle in the Snow» гурт Kadebostany та італійський метал-колектив Lacuna Coil.



З українських виконавців на сцену фестивалю вийдуть гурт «ДахаБраха», який грає в стилі етно-хаос, жіночий театрально-музичний колектив Dakh Daughters, «Бумбокс», 5`nizza, «Один в каное» та багато інших.

Нагадаємо: першим оголошеним хедлайнером Atlas Weekend – 2018 став британський дует The Chemical Brothers. Також на сцені виступлять Nothing But Thieves, які були одними з хедлайнерів фестивалю 2017 року, Lost Frequencies і Tom Odell.

З повним лайнапом можна ознайомитися на офіційній сторінці Atlas Weekend у Facebook.

Фестиваль проходитиме з 4 по 8 червня на ВДНГ.

