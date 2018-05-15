За тиждень після виходу дебютного альбому Mountain Breeze випустили кліп на перший сингл лонгплею — «Running Low». Докладніше про зйомки читайте в матеріалі.



Зйомки кліпу відбувалися в Португалії. Команді вдалося створити легке, атмосферне відео, декораціями якого стали набережні Лісабона і скелі на березі Атлантичного океану.

Олександр Біляк, фронтмен: «Ми отримали неймовірне задоволення, адже це була наша перша зйомка кліпу! По секрету: це відео ми знімали раніше «I See You». А Португалія — ​​просто чудова, і Лісабон, і океан. Ми обов’язково туди повернемося. І я сподіваюся, наше захоплення і настрій передадуться всім, хто подивиться це відео!»

«Running Low» став другим кліпом Mountain Breeze. Режисером виступив Віктор Скуратовський, який працював з музикантами над попереднім відео на пісню «I See You», яке, до речі, досягло позначки в мільйон переглядів на YouTube.

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