Сім’я – найголовніше в житті будь-якої людини. Саме тому ще 1994 року Генеральна Асамблея ООН вирішила 15 травня святкувати Міжнародний день сім’ї. Що це за свято – дізнайтеся у матеріалі.

Людина, створюючи сім’ю, переносить у неї цінності, які їй з дитинства прищепили батьки. Сім’я зберігає у собі багатовікову культуру людства та є важливою для громадськості.

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Аби привернути увагу до проблем, які виникають у сім’ї, Генеральна Асамблея ООН вирішила створити Міжнародний день сім’ї та щороку відзначати його 15 травня.

У Міжнародний день сім’ї проводять акції та заходи, мета яких – показати важливість сім’ї та привернути увагу людей до тих проблем, з якими у наш час стикається сім’я. Зокрема, кожного року визначається тема. Тема Дня сім’ї 2018 року звучить так: Сім’я та інклюзивне суспільство.

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Привітання з Міжнародним днем сім’ї:

***

Родину вашу у святковий час

Ми хочем щирим серцем привітати.

Нехай добро іде у вашу хату,

А все недобре оминає вас.

***

Сім’я — це щастя, любов і удача,

Сім’я — це влітку поїздки на дачу.

Сім’я — це свято, сімейні дати,

Подарунки, покупки, приємні витрати.

Народження діток, перший крок, перший лепет,

Віра в найкраще, хвилювання і трепет.

***

Сім’я — це те гніздо, з якого,

Пташенята летять у політ,

Але до гілля якого

Вертають крізь далеч літ.

Щоб знову в гніздечку тому

Ще побувать хоча б мить,

Бо що є рідніше дому?

Тож сім’ї ваші бережіть.

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***

Дорогоцінна сім’я —

Немає миліше вас на світі:

Ти — кохана дружина

І рідні наші діти!

І сьогодні, в День сім’ї,

Я вас ніжно вітаю,

Всім бажаю довгих років,

Міцно-міцно обіймаю!

***

Нехай сім’я буде міцним тилом,

Хай здоровими будуть діти.

Від любові хай б’ються серця,

І не буде щастю кінця!

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