Сім’я – найголовніше в житті будь-якої людини. Саме тому ще 1994 року Генеральна Асамблея ООН вирішила 15 травня святкувати Міжнародний день сім’ї. Що це за свято – дізнайтеся у матеріалі.
Людина, створюючи сім’ю, переносить у неї цінності, які їй з дитинства прищепили батьки. Сім’я зберігає у собі багатовікову культуру людства та є важливою для громадськості.
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Аби привернути увагу до проблем, які виникають у сім’ї, Генеральна Асамблея ООН вирішила створити Міжнародний день сім’ї та щороку відзначати його 15 травня.
У Міжнародний день сім’ї проводять акції та заходи, мета яких – показати важливість сім’ї та привернути увагу людей до тих проблем, з якими у наш час стикається сім’я. Зокрема, кожного року визначається тема. Тема Дня сім’ї 2018 року звучить так: Сім’я та інклюзивне суспільство.
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Привітання з Міжнародним днем сім’ї:
***
Родину вашу у святковий час
Ми хочем щирим серцем привітати.
Нехай добро іде у вашу хату,
А все недобре оминає вас.
***
Сім’я — це щастя, любов і удача,
Сім’я — це влітку поїздки на дачу.
Сім’я — це свято, сімейні дати,
Подарунки, покупки, приємні витрати.
Народження діток, перший крок, перший лепет,
Віра в найкраще, хвилювання і трепет.
***
Сім’я — це те гніздо, з якого,
Пташенята летять у політ,
Але до гілля якого
Вертають крізь далеч літ.
Щоб знову в гніздечку тому
Ще побувать хоча б мить,
Бо що є рідніше дому?
Тож сім’ї ваші бережіть.
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***
Дорогоцінна сім’я —
Немає миліше вас на світі:
Ти — кохана дружина
І рідні наші діти!
І сьогодні, в День сім’ї,
Я вас ніжно вітаю,
Всім бажаю довгих років,
Міцно-міцно обіймаю!
***
Нехай сім’я буде міцним тилом,
Хай здоровими будуть діти.
Від любові хай б’ються серця,
І не буде щастю кінця!