Місячний календар стрижок на травень 2018

Теплий і сонячний травень надихає на зміни! Якщо вам захотілося приміряти новий образ — почніть із зачіски. Коли найкраще записатися до перукаря, а в які дні не варто користуватися б’юті-послугами для волосся — читайте в місячному календарі стрижок на травень 2018.

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1–2 травня

У перші числа травня проведіть час з рідними і близькими, а ось стрижку і будь-які маніпуляції з волоссям перенесіть на іншу дату.

3–4 травня

Сприятливі дні для нової зачіски та фарбування. Особливо вдало пройде зміна кольору з використанням натуральних барвників.

5 травня

У цей день ви навряд чи залишитеся задоволені стрижкою. Скасуйте похід до перукаря.

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6–7 травня

Зміна іміджу 6 і 7 травня може сприяти як придбанням, так і проблемам зі здоров’ям. Краще утриматися від відвідування студій краси.

8–11 травня

У період з 8 по 11 травня фарбування можуть спричинити неприємні новини і навіть погіршення здоров’я. Вкрай несприятливі дні для б’юті-послуг.

12–13 травня

Вихідні 12–13 травня сміливо присвятіть стрижці або фарбуванню. Зміна відтінку волосся може привернути удачу і навіть прибуток.

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14–18 травня

У ці дні відмовтеся від фарбування. Через процедури для шевелюри ви можете втратити позитивну енергію і навіть стикнутися з фінансовими проблемами.

19–20 травня

Якщо ви давно мріяли освітлити волосся, 19 і 20 травня ідеально підходять для втілення задуманого. Стрижки також пройдуть дуже вдало.

21 травня

На 7 місячний день не бажано піддаватися емоціям. Спонтанні рішення про зміни у зовнішності можуть принести несподіваний результат.

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22 травня

У цей день відкиньте сумніви, адже 22 травня — сприятливий день для стрижки та фарбування волосся.

23–26 травня

Нова зачіска може обернутися неприємностями. В цей період допускається фарбування лише природними барвниками.

27–28 травня

Місяць у Скорпіоні допоможе вам добитися карколомного ефекту від нової стрижки. А ось від фарбування краще відмовитися.

29–31 травня

У ці дні робити б’юті-процедури варто лише брюнеткам та у разі якщо ви хочете фарбуватися в темні тони. Стригти волосся вкрай не рекомендовано.