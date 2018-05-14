У травні астрологи рекомендують більше бувати на свіжому повітрі та займатися спортом. Рекомендації стосуються всіх, оскільки і погода, і зірки для будь-яких активностей розташовані сприятливо. Докладний гороскоп для кожного знака зодіаку знайдете в матеріалі.

Гороскоп на травень 2018 — Овен

Овнам варто бути обережними з емоціями. Побережіть нерви для більш серйозних проблем. Намагайтеся дивитися на речі простіше, і тоді багато питань вирішаться самі собою. Зірки в цьому місяці надихнуть вас на вдалу ідею або проект. Не турбуйтеся, якщо не все вдасться. Просто потрібен час.

Гороскоп на травень 2018 — Телець

Тельцям астрологи рекомендують більше часу приділяти сім’ї і друзям. Проводьте затишні вечори в колі рідних, готуйте разом вечерю або вибирайтеся на природу. У травні вам легко буде займатися творчістю і духовним розвитком. Також в цей період корисно знайти нове хобі або зайнятися якимось видом спорту.

Гороскоп на травень 2018 — Близнюки

У травні для Близнюків не дуже добрий період. Однак Астрологи не пророкують серйозних невдач, просто потрібно бути уважнішими. У травні ви переконаєтеся, що поруч з вами багато по-справжньому хороших і вірних друзів. Залишайтеся з перевіреними людьми, і все буде добре.

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Гороскоп на травень 2018 — Рак

Для Раків травень стане місяцем відкриттів. Ви зустрінете багато приємних і цікавих людей, які вплинуть на ваше майбутнє. Яким результатом обернуться для вас нові знайомства, ви зможете дізнатися лише через якийсь час. Але це не означає, що свіжі ідеї потрібно відкладати в довгий ящик.

Гороскоп на травень 2018 — Лев

Левам у травні доведеться пережити різні повороти долі. Будьте готові до того, що люди, яким ви довіряли, проявлять себе не з кращої сторони. Але не робіть поспішних висновків. Спокійно обговоріть ситуацію, і все стане на місця. Травень дозволить вам поглянути на звичні речі під новим кутом.

Гороскоп на травень 2018 — Діва

Дівам у травні потрібно приділити час своєму здоров’ю, як фізичному, так і моральному. Навіть два дні, проведені на природі, врятують вас від перевтоми. Рушайте з сім’єю на природу і забудьте про справи. Відпочинок допоможе вам повернутися до роботи з новими силами та ідеями.

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Гороскоп на травень 2018 — Терези

Для Терезів травень буде вдалим у всіх сферах життя. У сім’ї зміцняться взаємовідносини, на роботі справи підуть вгору, друзі здивують приємним сюрпризом. Астрологи рекомендують розкласти всі справи і події по поличках, щоб правильно розставити пріоритети і отримати якомога більше користі. Не бійтеся йти на ризик або щось упустити. На все свій час.

Гороскоп на травень 2018 — Скорпіон

Скорпіонам у травні потрібно бути максимально обережними. Приготуйтеся до несподіваних поворотів долі. Якщо в якийсь момент вам здасться, що ви залишилися наодинці зі своїми проблемами, згадайте, що навколо багато людей, готових прийти вам на допомогу. У травні ви зрозумієте, хто насправді ваш близький друг, а хто тільки прикидається.

Гороскоп на травень 2018 — Стрілець

Стрільці у травні спробують себе в новому амплуа. Це буде стосуватися вашої професії. Можливо, вам також знадобиться змінити образ, але ці зміни — на краще. Якщо відчуєте, що заплуталися, не бійтеся звертатися по допомогу. У цей період ви отримаєте багато підтримки і хороших порад.

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Гороскоп на травень 2018 — Козеріг

Козерогам у травні потрібно заспокоїтися і рухатися вперед. Навіть якщо справи підуть не так, як ви очікували, не відступайте. Всі зміни приведуть вас до мети, тож не бійтеся. Якщо відчуєте загрозу з боку конкурентів або недоброзичливців, ігноруйте їх. Всі спроби збити вас з курсу будуть марні, якщо ви будете спокійні.

Гороскоп на травень 2018 — Водолій

У травні у Водоліїв справи підуть дуже добре. Ви будете сповнені сил і позитивного настрою. Близькі будуть вашою опорою, що б ви не робили, а кохана людина огорне турботою. Ваша енергія дозволить вам зробити багато корисного як для себе, так і для вашого оточення.

Гороскоп на травень 2018 — Риби

У Риб у травні буде багато справ і турбот. Але ви з усім впораєтеся з допомогою друзів і сім’ї. Не бійтеся самостійно приймати рішення і помилитися. Підтримка рідних людей окрилить вас і дозволить зробити багато хороших справ. А в кінці всіх пригод обов’язково подякуйте тим, хто був поруч у важку хвилину.

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