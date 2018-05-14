«ЕксперименТИ» у 2 випуску повністю ізолюють людей

15.05.2018 у 2 випуску «ЕксперименТИ» з’ясують, як впливає на психіку повна ізоляція. Та з іншого боку, стане відомо, наскільки ми залежні від думки більшості. Чому ми такі та що з цим робити — ми дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ.
Чи хотілося тобі коли-небудь побути на самоті? «ЕксперименТИ» у другому випуску проведуть унікальне дослідження — ізолюють від світу кількох добровольців. Як вони відреагують: насолоджуватимуться самотністю та спокоєм чи збожеволіють?
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«ЕксперименТИ» з’ясують, що на твою дитину хтось може вплинути більше, ніж ти. Якою буде твоя реакція: паніка чи бажання щось змінити? І чи потрібно взагалі щось змінювати? Правильну відповідь дізнаєшся у 2 випуску проекту «ЕксперименТИ».
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