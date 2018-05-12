«Один за всіх»-11: що чекає на глядачів у чотирнадцятому випуску

Вже завтра, 13 травня, на глядачів СТБ чекає 14 випуск «Один за всіх». До студії гостросоціального проекту звернеться Сергій Ніколаєв з Кіровоградської області. Місяць тому життя його 2-річної дочки Ганнусі забрала пожежа. Чоловік упевнений: підпал влаштували мстиві сусіди. Але чому їм може бути вигідна смерть дитини? І чи не приховує батько дівчинки ще більш страшні таємниці?

Сергій вважає, що сусід потайки пробрався вночі в його будинок і підпалив ліжечко з маленькою дитиною. На його думку, так Вадим намагався помститися за те, що його брат потрапив за ґрати і загинув. В якому жорстокому злочині підозрювали ув’язненого чоловіка і як це пов’язано з сім’єю Ніколаєвих?

Однак у інших гостей студії є свої версії щодо скоєного. Адже Ганнуся — не перша дитина Сергія, яка загадковим чином померла. Що сталося з молодшим сином чоловіка? Хто ще може бути причетний до двох дитячих смертей? І що збентежить кримінолога Ганну Маляр?

Дивіться 15 випуск «Один за всіх»—11 завтра о 21:30 на телеканалі СТБ!

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